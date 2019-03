en la capital a esta hora comienza Lavapiés en la plaza Nelson Mandela una concentración de recuerdo a Mamen Man by el joven senegalés mantero que murió hace un año por un infarto cuyo fallecimiento provocó disturbios esa noche en el barrio ahí está Elena Jiménez buenas tardes

Voz 0545

00:20

hola qué tal muy buenas tardes una plaza que se empieza a llenar de gente de gritos como Mamberti hermano nosotros no olvidamos y es que hay que recordar que Mamet llevaba doce años en España hay aún no había podido conseguir papeles para regularizar su situación eso es precisamente lo que señalan desde el sindicato de manteros y lateros que la ley de Extranjería les obliga a entrar en una espiral de no obtener papeles por vender en la manta hoy por eso el mismo tampoco optar a otro tipo de trabajo esta plaza como digo se va llenando de gente y algunos también que están repartiendo folios con la fotografía de Man Ray