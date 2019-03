Escucha las noticias de las 03:00 (16/03/2019)

que no hacen nada por cambiar estoy hay que

clamaron por la vida porque no hay planeta ves entero

a mí me mantengo aquí mágica iba allí ningún sentido

el realizar en ese Sevilla lleva años sufriendo un brote de esa invitación eh y la temperatura que como todos sabemos cada vez más alta Ibon encima de plástico la contaminación ser humano no es el único que fue en el planeta

no es la primera generación que está bien de verdad los efectos del cambio climático hicimos la última que poder

para cambiar presidida arriba no hacen leyes que implican a todo el mundo hay mucha gente que no es consciente de lo que está ocurriendo

Voz 2

01:33

así con estas protestas de fondo la cuarta asamblea de Medio Ambiente de la ONU que se ha celebrado en Nairobi ha aprobado una resolución en la que se reconoce la necesidad de actuar contra la contaminación marina por plásticos el acuerdo eso sí es provisional no incluye financiación y la reducción de plásticos de un solo uso no entrará en vigor hasta el año dos mil treinta y todavía del exterior al menos ciento veinte personas han muerto en Malawi Mozambique como consecuencia de las lluvias torrenciales caídas los últimos días en la zona unas lluvias que según un portavoz del Programa Mundial de Alimentos han destruido viviendas carreteras puentes y campos de cultivo y que han obligado a desplazar a decenas de miles de personas esta situación se produce antes de la llegada del ciclón y que ya ha provocado graves inundaciones en el sur de Malaui ya en el este de Mozambique de vuelta a nuestro país en el juicio deben pluses la defensa de Oriol Junqueras y Raul Move Romeva ha anunciado que presentará una queja formal ante el Tribunal Supremo en la que acusa al juez Marchena de suplantar la sucursal acciones al interrogará al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero en la sesión de ayer uno de los comparecientes en este juicio en calidad de testigo Joan Tardá pasó anoche por los micrófonos de Hora veinticinco el diputado de Esquerra Republicana que no se presentará a la reelección el veintiocho de abril cree que la situación de los políticos encarcelados influirá en la campaña electoral