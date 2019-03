Escucha las noticias de las 04:00 (16/03/2019)

Voz 3

01:18

sí este sábado Pablo Casado presentará las listas del Partido Popular para las elecciones del veintiocho de abril entre las novedades salen nombres como Cristóbal Montoro Fátima Báñez que deja la política y la ex parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo cercana al presidente al ex presidente Aznar será la número uno por Barcelona sobre esta candidatura se ha pronunciado Hora veinticinco el diputado del P de Cat Carles Campuzano que no se presenta a la reelección