Voz 1 00:00 a vivir que son dos días madre

Voz 2 00:02 con Isabel Salvador

Voz 1275 00:05 qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana miran

Voz 0825 00:07 Nos a Madrid en este sábado de cielos prácticamente despejados sin el que las temperaturas hoy no se sorprendan llegaran a lo de media a los veinticinco grados diez marca esta ahora el termómetro en el centro dieciséis de marzo ya ahora sí Madrid Central se pone en marcha celebrada

Voz 3 00:22 el pelo a los que entren con vehículos que no están autorizados son no tengan la etiqueta de hijo y demás más eso en algún pueblo de alrededores pues creo que iban a partir de aquí

Voz 1 00:31 más o menos era en mayo mayo

Voz 3 00:34 manos de mayo a partir de abril no sé no estoy seguro

Voz 1275 00:37 pues no es a partir de hoy Issing no cumple los requisitos para poder Circus

Voz 0825 00:41 por por Madrid Central la multa será de noventa euros cuarenta

Voz 1275 00:44 hay cinco por pronto pago si todavía tiene alguna duda

Voz 0825 00:47 me nota Virginia Sarmiento buenos días

Voz 1275 00:50 buenos días el perímetro está convenientemente señalizado y la clave para poder circular está en las etiquetas medioambientales que todavía pueden adquirir en las oficinas de Correos los vehículos cero emisiones podrán circular y aparcar en la zona ser los eco pueden entrar y estacionar un máximo de dos horas los BIC sólo pueden aparcar en párkings públicos garajes privados optó las reservadas de hoteles y también las motos precisan de distintivo por supuesto pueden acceder residentes personas con movilidad reducida y los servicios de seguridad y emergencias taxis WC coche son motos de alquiler también tienen permiso y hay excepciones en horario restringido para los centros escolares trabajadores nocturnos vehículos industriales repartidores millones de mudanzas o coches fúnebres los residentes de alta en la base de datos de Madrid Central pueden tramitar además hasta veinte invitaciones al mes independientemente de la etiqueta accesos válidos para un día también los comerciantes tienen veinte invitaciones para clientes o proveedores el Ayuntamiento controlará las entradas y salidas a través de ciento quince cámaras que cotejar las matrículas

Voz 0825 01:51 gracias Virginia después de un tiempo de prueba en el que las multas no eran efectivas ahora sí se podrá comprobar en qué medida se va a reducir el tráfico y la contaminación en el centro de Madrid y todo esto apenas dos meses de las elecciones autonómicas y municipales los grupos de la poesía entre el si gobernamos Madrid Central se paraliza de Begoña Villacís de Ciudadanos Si Gobierno en lo que vamos a hacer es suspender Madrid saldrán

Voz 4 02:14 porque lo que tenemos que hacer es mejorarlo nosotros entendemos que por ejemplo el eje este oeste LC la Gran Vía tienen que volver a ser transitable porque lo que estamos consiguiendo ahora mismo impidiendo ese paso es que se hagan más kilómetros más atascados

Voz 0825 02:27 a los que creen que precisamente en la proximidad de las elecciones hará que las multas no lleguen quién lo dice es el candidato del PP José Luis Martínez Almeida

Voz 5 02:35 ya ahora la pregunta que nosotros lo hacemos al Ayuntamiento es cuántas sanciones por infracciones de Madrid Central van a llegar a los madrileños antes del veintiséis de mayo

Voz 0825 02:43 y en el PSOE su portavoz Purificación Causapié recuerda que Madrid Central no fue una propuesta de su grupo con la que se va a conseguir reducir la contaminación eso sí

Voz 6 02:53 que el Ayuntamiento que el equipo de gobierno informe a los ciudadanos para que no se produzcan multas para que no haya ningún desajuste respecto a la información

Voz 0825 03:03 la plataforma de afectados por Madrid Central ha puesto en marcha la campaña Haz latir el corazón de Madrid para frenar dicen la fuga de clientes una fuga que de momento no se ha dejado notar en los hoteles del interior del Madrid Central en los que hemos estado un ejemplo muy cerca de Gran Vía

Voz 1275 03:19 si tienes una pregunta que les informamos

Voz 7 03:21 sí pueden acceder con el coche en el centro si necesitan una autorización de luce como a os quieren ellos su propia tarjeta ambiental de hecho hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe esa posibilidad ellos vienen directamente preguntando que si les podemos autorizar para entrar con su coche aquí en el centro nosotros lo que no que no tenemos ninguna autorizaciones con

Voz 8 03:44 el Madrid Central no nos está afectando para tienen menos reservas simplemente tenemos que ponernos al día

Voz 1275 03:50 ya con la información para dársela a los huéspedes pero nada más allá de venir devenir remontarse había barreras a la calle para acceder como lo controlan con barreras

Voz 0825 04:03 barreras las que tienen que pasar los que quieren acceder a uno de los garajes públicos del centro y aquí la falta de datos que no facilitan se queda nos reconocen con las sensaciones

Voz 9 04:15 por ejemplo hay pues vacío un mal los sistemas comparado con otros días si no sé si a partir del martes yo qué sé la gente tiene un poco de miedo si Boyle sino voy sin una multa si no me multan paso por donde pasos pero vamos sí que se nota pedir información sí que piden pero notamos que hay menos gente pero por cifras por datos no sé ahora mismo este partido cuántas plazas y cuarenta y cuatro

Voz 10 04:37 rotación que puede vivir en Bani vienen

Voz 9 04:41 somos rotación pero vamos que que es notan más tristeza no sé por qué

Voz 1275 04:46 yo no tengo ahora mismo lo estoy viendo lleno

Voz 9 04:49 aunque si no se se nota más tristeza no sé porque estamos acostumbrados a que además Movimiento por las calles más tristeza

Voz 11 04:59 bueno el madrileño El español pero madrileño en

Voz 6 05:02 en concreto lo intentaba porque la puerta de donde vale gusto prácticamente imposible pero le gusta o por lo menos intentarlo esta entonces la mentalidad creo que sí lo aparcó en vivo a las afueras vengo en coche ya lo cojo mimo emitido sal que a mí no me importa me encantaría que tome unos moviera él en bicicleta pero todo tiene que tener sentido

Voz 0825 06:04 la noche nos ha dejado dos accidentes de tráfico mortales en el primero un motorista de cuarenta años ha fallecido al caer la moto en la M50 a la altura de Boadilla del Monte pasadas las dos y media de la madrugada apenas una hora después en la A dos a la altura de Alcalá de Henares otro hombre de unos cincuenta años ha muerto en este caso al volcar su coche en una colisión once en el que se han visto implicados tres automóviles en el Samur por cierto por primera vez las oposiciones no tendrán en cuenta la experiencia de los aspirantes es decir que profesionales que llevan años trabajando los servicios sanitarios de urgencia en este caso del Ayuntamiento de Madrid podrán quedarse fuera de un servicio que según informes del propio Samur requieren un mínimo de tres años de trabajo para alcanzar el nivel medio Teresa Rubio

Voz 1933 06:46 no entienden el motivo de este cambio en la forma de acceder al Samur aseguran que ha sido una decisión unilateral del Ayuntamiento que los ha sorprendido a todos con la publicación de las bases en el Boletín Oficial el pasado miércoles Francisco Bosch portavoz de los trabajadores

Voz 1275 06:59 estamento pretende poner a los mandos

Voz 15 07:01 bueno transoceánico como puede ser el Samur a un piloto con

Voz 1275 07:04 que salen a concurso unas ciento cinco

Voz 1933 07:07 venta plazas de interinos que en estos momentos están ocupadas por profesionales que han tardado en algunos casos hasta diez años en sumar todos los puntos que necesitaban para poder trabajar en

Voz 16 07:16 que a mí me ha costado tres hijos que tengo a dejarlos caer Imaz el mes en curso of para hacer investigación y hará todo ese tiempo que llevo yo diez años preparándome no me vale para no

Voz 1933 07:25 los trabajadores del Samur también estudian llevar las bases de la oposición a los tribunales

Voz 0825 07:29 pedir medidas cautelarísimas gracias Teresa nos queda el deporte Héctor González buenos días

Voz 17 07:35 tal buenos días la crisis del Real Madrid ha terminado por devolver al francés casi trescientos días después de vuelta al banquillo de Chamartín hoy se estrena ante el Celta de Vigo a las cuatro y cuarto

Voz 1994 07:45 lo que queremos es acabar la temporada ganando el máximo de los de los Turquía que no que durante el el deberes de de todos los jugadores de todos los gente que trabaja aquí es creer hasta el final

Voz 17 07:59 tiene Zidane las bajas de Carvajal Vinicius Lucas Llorente en casa Emir hoy veremos si hombres que consolar y no contaban como con Marcelo son titulares a las seis y media turno para el Atlético salida complicada en San Mamés con la vuelta de Diego Costa la convocatoria de la eliminación en Champions todavía muy reciente en la memoria Simeone

Voz 18 08:15 eh el cuestionamiento como entrenador está puesto diariamente no soy de la persona que piensan no tengo nada que demostrar porque ya demostré no para mí en fútbol hay que demostrar a todos los días me canso es decir que el fútbol es el día a día

Voz 17 08:29 ya a las nueve menos cuarto el Leganés puede dejar casi atada la salvación está ocho puntos por encima del descenso recibe en casa al Girona en Segunda División A las ocho y media Alcorcón Tenerife en la Liga Endesa a esa misma hora Montakit Fuenlabrada Valencia Basket

Voz 0825 08:43 tienen que ganar los fuenlabreños para alejarse de la

Voz 17 08:46 zona de peligro