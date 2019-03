Escucha las noticias de las 09:00 (16/03/2019)

Voz 2

01:03

estoy convencido de yo lo que no sé es creo que no va a ser es a un referéndum sobre independencia sí independencia no sea no hay ninguna razón democrática que pueden pedir eso otra cuestión es que eso que ese referéndum dependencia sea incluya la independencia sea la solución que podamos ver dentro de los próximos de los próximos años no