Hora 14 La Rioja (16/03/19)

Voz 1 00:00 las elecciones generales y nosotros hablamos aquí con con él con el candidato Conrado Escobar qué tal buenas tardes

Voz 2 00:06 hola muy buenas tardes en primer lugar

Voz 1 00:08 Conrado Escobar felicidades por por este nombramiento parece que después de hacer algún cambio de nombres pero pero bueno e es usted que sonaba desde el principio ya candidato oficial a la Alcaldía de Logroño

Voz 2 00:20 pues eh bueno más allá de los de los comentarios jazz como la nuestra que es cuidarla todas las clásico pues que que hablara cuándo y cómo tiene que el Partido Popular y el Partido Juan Cano la ayer por parte de el presidente del partido Josu de la final Cuca Gamarra pues que efectivamente procura buscar a las personas más idóneas para cada circunstancia en este caso tengo el inmenso honor que el Partido Popular e tanto José Ignacio Ceniceros como la propia Cuca Gamarra como el por supuesto que el presidente nacional Pablo Casado Si después de la celebración del plan hayan optado por mi persona o que pues a mí me llena de satisfacción lo abordo con infinita humildad que es como hay que creo que hay que abordar estas responsabilidades y luego además con la ilusión porque no hay nada más bonito saludó más pleno de política que podrá aspirar que puede representar que estar que poder contar con la confianza de tus de la ciudad en la que yo nací en la que yo me he criado en la que se vivo y siento compasión

Voz 1 01:31 Conrado Escobar y que a Logroño quiere construir cuáles van a ser las principales líneas de actuación ya sé que quizás es un poco precipitado pero bueno supongo que alguna idea es seguro que seguro que tienen los puede contar

Voz 2 01:42 es un poco precipitado pero que hay que me incorporar algo que había ente perfectamente Cuca Gamarra la alcaldesa de Logroño reforzar lo que ese esa ciudad que el actual Gobierno Stein nave Mascaraque tiempos muy complicados en la gestión vivimos tiempos muy cambiantes e Twitter y Logroño tiene que encontrar de una manera clara el espacio cada ciudad tiene sus ritmos cada ciudad tienes ahí ahora mismo en este escenario contamos con el mejor aval que es la extraordinaria tarea que se ha hecho grandes el equipo de gobierno por Cuca Gamarra toca afrontar una nueva etapa en la que el el compromiso por mi parte es permanentemente construir espacios de encuentro construir espacios de Coopera el que hoy nos toca vivir Illa asegurarnos ese ansiosamente que está marcado por una ciudad que ahora mismo adquiero al final y en el que todo el mundo ese es mi compromiso de una u otra manera pero vamos a procurar que tenga un espacio Un sitio para aportar porque es una ciudad diversa una hace claramente abierto

Voz 1 03:07 tiempo también de hacer equipos prevé usted mucha renovación en las listas del Partido Popular al Ayuntamiento de Logroño

Voz 2 03:14 todas esas cosas este tipo de decisiones que tanto corresponda cuando toque permítame que sea aires especialmente autosuficiente pero lo que sí que les puedo asegurar lo que sí que le puedo asegurar es que el equipo de gobierno con Cook hagan narra a la cabeza está desarrollando una labor extra tiempo el mejor de los conceptos de todos los concejales que están va haciéndose por esta gran ciudad que es Logroño

Voz 1 03:42 Conrado Escobar candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Logroño muchas gracias por haber estado con nosotros en Hora catorce muy bien precisamente ayer la alcaldesa de Logroño Cuca Gamarra aseguraba que a pesar de que sería compatible abandona la vida municipal para afrontar esta nueva responsabilidad en exclusiva una nueva responsabilidad que le lleva a ser la número uno al Congreso de los Diputados por el Partido Popular

Voz 0148 04:06 como todos ustedes conocen es perfectamente posible y compatible ser diputado diputada en este caso en el Congreso de los Diputados y a la vez ostentar la alcaldía de una de una ciudad pero también soy de las que considero que ambas responsabilidades tienen la suficiente entidad como para tener que estar al doscientos por cien en cada una de ellas eso es lo que me lleva a tomar también la decisión de terminar lo que es mi andadura al frente del Ayuntamiento de Logroño el quince de junio que será la fecha en la que se conforme los nuevos ayuntamientos y las nuevas entidades

Voz 1 04:46 y seguimos hablando de candidatos y candidatas porque el Consejo de Coordinación Estatal de Podemos nombra a Raquel Romero alcanzó como candidata a la presidencia de La Rioja Raquel Romero ir acompañada en las listas por el actual secretario general picó Garrido como número dos por Miriam González Blanco Isabel Jiménez Valle Israel Pérez Núñez por este orden las listas definitivas todavía no se han hecho públicas y hay que recordar que Podemos se presenta a las elecciones con Izquierda Unida por lo que la lista definitiva todavía no se conoce aunque todo apunta a que Raquel Romero ocupará el número uno llenar Moreno de Izquierda Unida el número dos Romero tiene treinta y seis años es licenciada en periodismo que ha participado en la elaboración de los programas electorales de Podemos en cuestiones como emigración y retorno más asuntos el entrenador de atletismo Ángel Gómez Alpi conocido como Alí defiende su inocencia Pesek pese a que ha caído sobre él una condena de siete años de cárcel por abusar sexualmente de un discapacitado el preparador físico en un comunicado señala que las informaciones aparecidas en prensa son inciertas y pide el respeto a la presunción de inocencia porque dice ha recurrido la sentencia a una instancia superior no obstante la justicia ya emitidas sentencia aunque haya posibilidad de recurso y también en portada tenemos que lamentar una pérdida la de José Luis Alonso quién fuese fundador de la Escuela Municipal de Música de Logroño director de la Banda Municipal también director de la Orquesta de Zarzuela de la clase TP Izar vamos con sucesos detenido a una organización criminal compuesta por siete personas que cultivaba hay distribuía marihuana en La Rioja y otras comunidades limítrofes la Policía Nacional en el marco de esta operación ha desmantelado un punto de cultivo ya abastecimiento en la localidad de Agoncillo información de servicio ahora mismo se circula con normalidad por todos los viales riojanos íbamos a conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas Agencia Estatal de Meteorología Francisco Cacho qué tal buenas tardes

Voz 4 06:45 buenas tardes hoy en La Rioja seguiremos con cielos poco nubosos o despejados con nubes altas las temperaturas diurnas subirán con balones altos para la época y el viento soplará flojo del suroeste en la Ibérica del sudeste en el valle mañana esperamos cielos poco nubosos aumentando durante el día ha cubierto sin descartar precipitaciones débiles más probables en la Ibérica occidental podrían ser de nieve por encima de los mil doscientos ó novecientos metros las temperaturas de madrugada subirán y las mínimas se quedarán al final del día alcanzarán los tres o cuatro grados en prácticamente toda la provincia las máximas sufrirán un descenso notable sin subir de los doce grados en Haro de los trece en Arnedo Logroño de los quince en Alfaro y en Calahorra el viento soplará del noroeste del norte

Voz 1 07:26 y ahora mismo el termómetro marca dieciocho grados en el centro de Logroño se lo contábamos en portada el Consejo de Coordinación Estatal de Podemos ha nombrado a Raquel Romero Alonso como candidata a la presidencia de La Rioja Raquel Romero ir acompañada las listas por el actual secretario general Kiko Garrido como número dos por Miriam González Blanco Isabel Jiménez Bayo Raúl Pérez Núñez por este orden aquí en Hora catorce saludamos a la protagonista Raquel Romero qué tal buenos días buenas tardes Carles Diego uno acostado con un juicio de por medio pero podemos ya tiene candidata en principio usted no ocupaba el número uno en la lista pero la dirección nacional de Podemos le coloca a dedo en este puesto que le ha llevado a asumir esta esta responsabilidad

Voz 5 08:15 pues como bien dices es una clara responsabilidad no ha sido una decisión nada fácil puedo admitir que es una misión muy complicada para mí pero la responsabilidad es llevar a cabo un proyecto de Podemos un proyecto para la ciudadanía en La Rioja Nos veíamos abocadas a a una no presentación de listas y la verdad es que hay que asumir responsabilidades cuando se presentan

Voz 1 08:39 en estos tres primeros números uno de los tres primeros números podemos decir que todos pertenecían a la candidatura de sumamos Montse por La Rioja espera que esta Lim que esta lista sirva para poner paz definitivamente eh a ese conflicto que ha estado ahí latente en en Podemos La Rioja durante los últimos meses

Voz 5 08:58 si así lo creemos así lo creído el Consejo de Coordinación Estatal la lista no está cerrada del todo ya que obviamente la lista a hacer mucho más larga y además tenemos que cerrarlo finalmente con nuestras fuerzas hermanas con Izquierda Unida con Equo si las listas definitivas pues se van a conocer en breve pero obviamente en este simplemente una los cinco primeros nombres que van a venir acompañados de mucha más gente con la que esperamos efectivamente pues cerrar asuntos que no deberían haber sucedido pero de los que tenemos que aprender y tenemos que continuar

Voz 1 09:34 elecciones generales están prácticamente ya aquí después las autonómicas donde usted concurrirá como como candidata eh es tiempo ya de de preparar ese programa no sé si nos puede avanzar algunas de las principales líneas por las que van a apostar la confluencia en este caso Podemos e Izquierda Unida llego

Voz 5 09:53 pues el programa como suele pasar en Podemos va a ser participativo además es tenemos a Haití con nosotras en cuanto a la candidatura para el congreso y estoy segura de que entre el equipo técnico que se acaba de constituir que creo que formamos un equipo muy competente y muy bueno para llevar a cabo todos los desafíos que tenemos ahora mismo con todo el proceso electoral vamos a a crear un buen equipo para llevar a cabo tu programa electoral sobre todo para que la ciudadanía riojana participen en su programa electoral activamente la participación nos queda solamente en votar o incluso en hacer propuestas sino que los próximos cuatro años sean un proceso participativo constante porque tenemos grandes desafíos entre ellos posiblemente en la reforma del Estatuto de Autonomía sí debe participar toda la sociedad riojana de de cualquier reforma que se haga así que eso esperamos y eso es lo que vamos a hacer

Voz 1 10:46 tienen clara ya cuál va a ser ese esa apertura de listas con Izquierda Unida de los primeros puestos digamos

Voz 5 10:54 pues estamos en el acuerdo todavía no vamos a firmar en breve y creo que esa esa noticia tenemos que dejarla para que la demos en conjunto porque los compañeros y las compañeras especialmente de toda la coalición se lo merecen hizo es lo que vamos a hacer

Voz 1 11:14 Raquel Romero muchas gracias por haber estado con nosotros no hablamos de Sanidad profesionales de la Atención Primaria convocan a la sociedad riojana para defender esta especialidad con una concentración frente a la Consejería de Salud la cita esta tarde a las seis en la calle Bretón de los Herreros el lema elegido es todos por una Atención Primaria digna de calidad Lidia Montenegro es la portavoz de los médicos de atención primaria

Voz 5 11:39 mentalmente necesitamos más profesionales para que haya Mi más profesionales necesitamos mayor presupuesto para en Atención Primaria creemos que seis minutos que es lo que tenemos ahora mismo para atender a los pacientes no es suficiente creemos que trabajar más de veinticuatro horas seguidas en Laguardia en un punto de atención continuada en un punto de urgencias no es dar calidad asistencial a los pacientes desde luego es justo para nosotros eh Lee creemos que os quedáis muchas cosas en la atención primaria que debemos mejorar y por eso por eso luchamos por eso pues invitamos a todos los ciudadanos a unirse a nosotros porque creemos que mejorando todo esto vamos a mejorar la salud de todos

Voz 1 12:21 y hablamos ahora de Medio Ambiente porque La Rioja conmemora el Día Internacional de los Bosques con la celebración de la octava semana forestal desde hoy hasta el veinticuatro de marzo la muestra de los medios de lucha contra incendios forestales se traslada a Ezcaray incorporando nuevas actividades en el parque de Cebollera Ésas son algunas de las novedades por un lado la tradicional muestra como les decimos de medios de extinción que se traslada de Villoslada a Ezcaray también dos actividades nuevas una sobre huellas y rastros de los animales del bosque y un paseo guiado por las de esas

Voz 3 12:53 Miguel Urbiola durante cuatro años se ha hecho en Villoslada cederá lo trasladamos por primera vez a Ezcaray como novedad en el centro comarcal que se encuentra en el camino de las aldeas invitamos a quien quiera a partir de las once puedes compartir con los agentes forestales el retén bomberos forestales de la zona pues que nos cuenten sus cuitas sus historias su trabajo y la maquinaria y poder interrelacional se con las máquina las autobombas o todo el material que allí se dispone

Voz 1 13:24 los bosques y la educación es el lema elegido este dos mil diecinueve por la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura dice Urbiola que hay que aprender a entenderlos bosques y facilitar la información desde niños para comprender mejor su importancia y los beneficios

Voz 3 13:40 tenemos que hacer un esfuerzo tremendo para explicar que son los bosques de dónde vienen sobre todo a dónde queremos llevarlos hay que pensar que los bosques son el resultado de la acción de la mano del hombre clarísimamente la acción de la mano del hombre durante muchos siglos mi del siglo XX a estos señores que he dicho que nació a principio de siglo XX no habría que explicárselo a las nuevas generaciones sí porque lo conciben como un elemento a veces intocable con un concepto anglosajón de conservación de inalterado que podrá existir en algún punto del planeta pero desde luego en España prácticamente no en La Rioja desde luego que no

Voz 1 14:20 nos trasladamos a La Rioja Alta Haro acoge la edición número veinticuatro de la Copa de España de perros de trabajo y utilidad unos treinta equipos llegados de toda España disfrutarán a lo largo de este fin de semana de la competición además de los atractivos de Haro las pruebas se desarrollarán guía perro bajó el reglamento IGP para perros de utilidad los cinco mejores equipos de esta competición se clasificarán para representar al equipo nacional que representará a España en el Campeonato del Mundo David García explica que tipo de pruebas deberán superar tanto los animales como sus entrenadores

Voz 6 14:51 esto es deporte decidir entre disciplinas la disciplina rastro obediencia y protección la disciplina de rastreo La se va a desarrollar en en una zona pues cerca de Haro y a Casas blancas aquí pues allí podréis ver los perros tienen que hacer pues una especie de trabajo policial de localización e IU tenemos la fase de obediencia en la fase muy obediencia pero pues ejercicios donde el perro tiene que mostrar siempre mucha libertad y mucha alegría luego ya pasamos a la fase pues más dinámica que es feliz en muy dinámica que digamos con más espectacular que son las pruebas de protección donde los perros tienen que mostrar una capacidad de autocontrol

Voz 1 15:45 bar del concejal Leopoldo García dice que esta prueba deportiva es un impulso para la Ciudad de Haro

Voz 7 15:51 con lo cual un evento muy muy atractivo pregunto que refuerza la apuesta deportiva de la ciudad con un evento que refuerza la apuesta turística de la ciudad en un en un mes que de por sí es un poco más un poco más tranquilo con lo cual pues bueno la forma reforzamos reforzamos este fin de semana porque son pruebas muy atractivas tanto para la los amantes de de este tipo de de este tipo de pruebas pero también mucho en unas pruebas muy plásticas todo cuando desde este micrófono o desde aquí a a la gente a que a que acuda al campo del mozo incluso que acuda a los campos de entrenamiento

Voz 1 16:29 de la Rioja Alta nos vamos a La Rioja Baja a Calahorra porque el próximo martes comenzará el ciclo formativo para padres con hijos preadolescentes y adolescentes con la sesión cómo prevenir y actuar ante los delitos riesgos en Internet Miguel Ángel Santos

Voz 8 16:44 el Ayuntamiento de Calahorra allí el Gobierno de La Rioja han organizado un nuevo ciclo de sesiones formativas dirigidas a los padres a hijos preadolescentes adolescentes que se desarrollará del diecinueve al veintiocho de marzo en el Centro Joven municipal de la ciudad profesionales de la Guardia Civil de la

Voz 1 16:59 has impartirán la primera sesión titulada Cómo

Voz 8 17:02 prevenir y actuar ante los riesgos eso sí delitos en internet el martes diecinueve de marzo una ponencia que forma parte del Plan de Convivencia Escolar coordinado por los ministerios de Educación Interior en la que se abordarán los diferentes problemas que ocasiona el uso inadecuado de Internet como la privacidad o el ciberacoso cómo detectarlos evitarlos e Inter en ir ante su aparición el jueves veintiuno de marzo la responsable de la Oficina de Atención a adicciones de El Ayuntamiento de Calahorra Lidia Ruiz habla de alcohol cannabis y otras sustancias en adolescencia hay cómo actuar desde la familia a la siguiente sesión formativa será el martes veintiséis de marzo el terapeuta de Proyecto Hombre y especialista en África quienes comportamentales Óscar Pérez se centrará en menores juegos de azar y apuestas deportivas el jueves veintiocho de marzo se impartirá la última conferencia de este ciclo preparando la adolescencia otra relación otras normas otras formas de comunicación en la familia Antonio Domínguez es el concejal del Plan Municipal de Drogas

Voz 1019 18:04 de Grado dirigido uno de los padres y madres cuyos hijos se encuentran un periodo adolescente o preadolescente ni para su difusión se ha distribuido una hoja informativa en todos los centros escolares de nuestras localidad en los ciclos de de quinto de primaria hasta cuarto de la ESO destacamos que pueden asistir padres madres interesados aunque su hijo asista a cursos diferentes que quiere decir que estamos abiertos no sólo a esas edades claro quién quiera escucharlo y aprender realmente

Voz 8 18:41 cómo protegerse de estas cuatro sesiones Se van a desarrollar de siete a ocho y media de la tarde

Voz 1 18:48 ya en la capital el Colegio Compañía de María La Enseñanza cumple ciento treinta años educando a los logroñeses un aniversario que celebraron el día de ayer con una gala en el Círculo Logroñés entre los hitos de este centro está ser el colegio más antiguo de Logroño será el primer colegio religioso femenino también el primer colegio religioso mixto Félix Ruiz es el director titular de la enseñanza

Voz 9 19:08 colegio de la enseñanza que es el colegio más antiguo en la ciudad de Logroño que lleva pues educando a primera mujeres y los hombres desde mil ochocientos ochenta y nueve Juana de la historia que M607 funda la primera orden femenina que se dedica a la enseñanza y además se dedica a la enseñanza de las mujeres los en aquellos momentos a principio del siglo XVII las mujeres no tienen posibilidades de ser educadas fuera del ámbito familiar por lo tanto todas aquellas mujeres que no tienen que no pertenecen a familias nobles a familias burguesas no tienen posibilidad de acceder a la educación Juana letona propone la universalización de la educación para todas las mujeres

Voz 1 19:51 ciento treinta años de historia sirven para mirar al pasado pero también al futuro ya que la enseñanza está implantando un nuevo modelo pedagógico llamado Zegna

Voz 9 20:00 designa es la relectura que la Compañía de María universal hace de es el modelo pedagógico que propone en mil seiscientos siete Juana del tonal Signal es la actualización del modelo pedagógico en contexto del año dos mil diecinueve es la decimos o el propio documento habla de Reda red tradicional izar la enseñanza y sobre todo de Bashar nos a volver de nuevo a nuestras esencias poniendo al alumno en el centro de la educación Signal sitúan a la persona eso aprendizaje por encima de las metodologías cambiantes hice los recursos también de cada época y concibe al alumno como protagonista y es responsable de su propia aprendizaje

Voz 1 20:48 vamos ya con la información deportiva Sergio Moreno compañero qué tal cuando quieras

Voz 0116 20:52 hola Diego buenas tardes la Unión Deportiva Logroñés juega esta tarde en U Riche ante el Amorebieta este partido arrancara a las cuatro y se enfrentarán dos de los tres mejores equipos de esta segunda vuelta el Amorebieta sería tercero con diecinueve puntos y los riojanos segundos con veinte así que dos conjuntos en un buen momento para un partido en el que los riojanos necesitan sumar porque su reto obliga para estar entre los mejores hay que ganar en Las Gaunas y sumar puntos lejos de Logroño Sergio Rodríguez

Voz 10 21:16 eh yo yo creo que va a ser un partido en donde las áreas van a tener mucha importancia entonces nosotros demos te estás fuerte especialmente en nuestra área para poder competir durante el partido sí será un partido más de contra o menos de contra bueno veremos a ver va también puede depender de cómo vaya el resultado de cómo vaya cada equipo pero lo que estoy seguro que va a ser un partido en donde va a haber mucha intensidad dar mucho segunda jugada en donde va a ver que pensar muy rápido iba a estar fuerte en la estrategia entonces eso mínimo para poder sacar algo

Voz 0116 21:49 desde la segunda posición el Balonmano Logroño juega esta noche a las nueve en el Palacio de los Deportes recibe al Cuenca que está a tres puntos de los riojanos un duelo que ha dado grandes momentos de interés en este deporte en las últimas temporadas ya esta tarde tenemos otro partido de máximo interés en la Superliga de Voleibol femenino porque ese viene un nuevo derbi el minis de en a Haro Rioja voy hoy se enfrentan en Haro las de Juan Diego García siguen cosechando victorias en su camino hacia los play off donde buscarán revalidar el último título en juego de la temporada el conjunto jarrero por su parte recibirá a las líderes en un partido en el que pese a no jugarse el acceso a los play off no perderá toda esa emoción que vuelve siempre a un gran derbi otra cita importante tendrá lugar esta tarde en el frontón Labrit de Pamplona se jugar en una nueva jornada de las semifinales de los dos campeonatos de pareja tanto en Primera como en Segunda arrancará el festival con el concurso del riojanos al Aberri con Aguirre frente a Echevarría hay Garmendia y después el estelar con la presencia de Vic

Voz 4 22:43 por supuesto no

Voz 0116 22:53 no jugará Víctor con Albisu contra Altuna III y Martín a ambas parejas solo les sirve ganar para mantenerse con opciones de llegar a la final en este torneo

Voz 1 23:03 muchas gracias Sergio ya el cierre de este Hora catorce vamos con un asunto más cultural

Voz 11 23:12 esta

Voz 0866 23:12 tarde a las ocho se celebra en el centro Caja Rioja en Gran Vía el tradicional concierto de la flor de la Fundación García facer el objetivo en palabras del presidente de la Fundación Anselmo Fernández es acercar la música clásica de cámara de alto nivel al público en general el concierto va a estar protagonizado por obras de Schumann o de Bach entre otras de esta forma el concierto da continuidad a una iniciativa que promueve la Fundación Guardia facer desde dos mil cuatro

Voz 12 23:42 no lo dudo

Voz 13 23:44 sí

Voz 0866 23:55 pues así con la música de Bach llegamos a las dos y media tiempo ya para noticias de España y del mundo adiós

Voz 13 24:03 hubo