Primeras declaraciones de Conrado Escobar como candidato la alcaldía de Logroño

Voz 2

00:20

pues bueno más allá de los de los comentarios jazz como la nuestra que es cuidarla a todas las como clásico pues que hablara cuándo y cómo tiene que el Partido Popular y el Juan Jacobo hablaba ayer por parte de de el presidente del partido Josu de la que al final Cuca Gamarra pues que efectivamente procura buscar a las personas más idóneas para cada circunstancia en este caso tengo el inmenso honor que el Partido Popular e tanto José Ignacio Ceniceros como la propia Cuca Gamarra como el por supuesto que el presidente nacional Pablo Casado Si después de las deliberaciones del plan hayan adoptado por mientras son algo que pues a mí me llena de satisfacción lo abordo con infinita humildad que es como hay que creo que hay que abordar estas responsabilidades y luego además con ilusión porque no hay nada más bonito sobre más pleno de politica que poder aspirar que puede representar que estar que poder contar con la confianza de tus de la ciudad la que yo nací en la que yo me he criado en la que se vivo y siento compasión