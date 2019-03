Tiempo de descanso: ¿Cómo nos afectan los transtornos del sueño?

Voz 1 00:00 a ser de algo

Voz 2 00:04 cada día más gente practica deporte en La Rioja quieres cuidarte y nosotros queremos ayudarte a que lo consigas en tiempo de descanso hablaremos con los profesionales del Centro de Fisioterapia Medicina Deportiva Las Gaunas para tratar con expertos todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la salud y la práctica deportiva para todas las edades y para todos los niveles en tiempo de descanso cuidamos de Di

Voz 0496 00:31 saludamos una vez más a Miguel Moreno del Centro de Fisioterapia Medicina Deportiva de las aulas Miguel Moreno qué tal buenas tardes tardes porque las últimas horas ha celebrado el Día Mundial del Sueño y las alteraciones del sueño es algo importante porque nos puede afectar mucho a nuestra vida diaria no

Voz 3 00:46 sí la verdad es que las alteraciones del sueño esas sean esas esas alteraciones esas cuestiones que pasa muchas veces desapercibidas no le damos demasiada importancia no sabemos muchas veces tampoco a quién acudir cuando tenemos un trastorno el sueño cuando no podemos conciliar el sueño o cuando incluso durmiendo bien si nos levantamos con cansancio y tenemos sólo durante el día sino algo afecta de forma general a nuestro estado de salud

Voz 0496 01:16 no puede corregir lo que hay que hacer cuando una persona padece este tipo de alteraciones le imagino que ahora una casuística además muy grande no

Voz 4 01:24 a partir de una casuística muy grande en los trastornos del sueño tiene en diferentes eh

Voz 3 01:31 etiologías es decir tienes es algún multi factoría mal puede haber trastornos que sean de carácter más constructivo que son que son más pulmonares más a nivel Neumología ICO o pueden ser trastornos de otro tipo pueden ser trastornos a nivel pues de la melatonina privadas de activación puede ser de los biorritmos o puede ser que es por una ansiedad pum dolor crónico etcétera no es que es lo importante lo importante es primer identifica al que tiene un trastorno del sueño una vez que ya tú a ese identificado que tu sueño busca dar buscaba un especialista para que te puede hacer un diagnóstico hacer una buena valoración para saber realmente ese trastorno que es que es que como se llama Ike posibilidades de tratamiento tiene

Voz 0496 02:13 y ahí en el Centro de Fisioterapia Medicina Deportiva las rondas imagino que también tenéis mucho que decir no pues intentar corregir esta situación

Voz 3 02:19 si nosotros hemos hemos empezado a trabajar desde hace ya un tiempo con con los trastornos del sueño porque todo empezó en a través del deporte muchas veces el deporte siempre es ese agente que estimula que empuja al desarrollo de no va las de nuevas áreas de conocimiento porque intentamos siempre optimizar a nuestro deportista queremos que nuestro deportista tenga la capacidad de superar determinadas metas a los objetivos deportivos y y tenemos que intentar mejorar esa máquinas eficiencia y el sueño es uno de los factores que más podían afectar a la a la calidad ya la optimización del rendimiento deportivo a partir de ahí nosotros los interesamos pero este combo hemos empezado a desarrollar todo lo que es un área de especialización en el sueño que hay cosas que podemos hacer nosotros en el centro ya yo ya hay otras que como detectamos determinadas alteraciones del sueño lo que hacemos es derivar al especialista correspondiente

Voz 0496 03:14 es que además si las alteraciones del sueño son preocupantes para la población general para un deportista que luego tiene que rendir no imagino que sea particularmente complicado no

Voz 3 03:23 claro tenemos que pensar que el sueño es el momento en el que el cuerpo activa todos esos procesos de reparación esos procesos de regeneración cuando nosotros a un deportista lo entrenamos lo que estamos haciendo en general realmente es provocar pequeñas agresiones pequeñas Twitter al nivel de las fibras musculares que provocan esa adaptación al entrenamiento que provocan esa mejora un un jugador necesita a estar al día siguiente cuando tengan el enterramiento o en el día en la competición en las mejoras de las condiciones esto lleva a la Fórmula uno es como los mecánicos que tienen que preparar el reglaje toda la mecánica del vehículo para que el que el piloto pueda sacar el cien por cien de ese vehículo nosotros tenemos que hacer lo mismo eso lo hacemos durante el sueño sino no dormimos bien no reparamos generamos vamos acumulando cansancio vamos bajando en nuestro depósito de energía y eso tiene una tiene una traslación a nivel del deporte de un bajo rendimiento de una mayor predisposición sesión de irritabilidad de una disminución en la velocidad de la toma de decisiones esto es algo que nosotros tenemos ya mucho interés en la comunidad científica en la comunidad médica desde hace ya algún tiempo estamos muy interesados en controlar a estos aspectos del sueño y lo estamos accionó el deporte profesional sección española y los Atlético Madrid Real Madrid etc todos los clubs tienen ya interés en tener a entender esta información porque tenemos que optimizar a estas máquinas que eso nuestros jugadores y yo una de las formas de hacerlo es precisamente en la base

Voz 0496 04:55 o sea que es un campo todavía por explorar qué que estabas comentando

Voz 3 04:58 en en determinadas haría si en el ámbito del deporte es un campo que ahora estamos empezando a hacer esas evaluaciones y hacer esas intervenciones nos estamos dando cuenta sobre todo de lo importante que es Hydro mucho que condiciona la lentitud de la reparación de determinadas determinadas lesiones de una rotura etcétera o de la predisposición que puede tener determinado jugador una lesión también hace unos años hablábamos de la importancia que tenía por ejemplo cuidado de la boca no que importante es que todo deportista tengan una una sal luz oral correcta a día de hoy estamos haciendo mucho hincapié en la salud del sueño tenemos que dormir y hay que dormir bien porque si no dormimos bien sino entramos en las fases profundas del sueño no vamos a activar todos los mecanismos que nos van a permitir regenerarse no van a permitir combatir el estrés que nos van a permitir estar otra vez en condiciones óptimas de rendir bien en el trabajo o bien en el deporte

Voz 0496 05:56 pues también poner todo esto encima de la mesa Miguel porque jamás al principio dicen una cosa y es verdad y es que parece que si no duermes bien que si duermes pero no descansa todas esas cosas como que no se la importancia mí realmente tiene mucha importancia porque luego claro el rendimiento ya no sólo deportistas sino de cualquier persona en su trabajo por ejemplo se nota mucho no

Voz 3 06:12 claro y luego es muy importante dormir primero que es importante es dormir dormir bien Sorkin muchas veces que dices jovial que bendito mira cómo está durmiendo y que está ahí

Voz 0496 06:21 lo de hablamos dormir bien refieres postura Hay todas estas cosas

Voz 3 06:24 no me refiero a que sea un sueño reparador porque puede ser que alguien duerma bien en el sentido de que yo aquí me meto en la cama me quedo dormido incluso menor siete Mis ocho mil nueve horas yo me levanto pero puede ser que en ese rato esas siete ocho horas de sueño no sin embargo el cuerpo no hayan descansado sin embargo no haya activado esos mecanismos de reparación entonces hay tendríamos un sueño poco reparador tendríamos muchas horas de sueño pero de muy poca calidad entonces puso decimos muchas veces que lo importante es dormir bien aunque duermas poco pero por lo menos descansa que por ejemplo cuando hablamos del típico paciente que pensamos que puede o Etica persona perdóname pensamos que podía dormir bien que es un roncada por no qué jugadores se duerme está arrancando Sanz está ahí como

Voz 0496 07:10 me parece que eso se asocia ese descanso

Voz 3 07:12 efecto en eso es sin embargo si ese paciente o si esa persona tiene síndrome de apnea del sueño que son cuando el se cierra la vía aérea entonces el el flujo de aire no entra al no entrará aire hay una disminución del oxígeno al no haber al AVE una disminución del oxígeno en el club porque nos Deza entrando el cuerpo lo que hace es aumentar el cerebro que aumentar la frecuencia cardiaca y aumente la frecuencia cardiaca precozmente el bombeo pero eso es un eso es lo que hace es que durante la noche estas mucho tiempo con déficit de oxígeno con una frecuencia cardiaca mucho más elevada y el cerebro en estado de alerta porque en el caso de que tú ese colapso se cierre la vía aérea no seas capaz de despertarlo de abrir el cerebro te tiene que despertar porque sino no dicen oye despiertas esta gente que cuando ronca han hice en coma el despertar ese sobresaltado no que a las mujeres au el hombre cuando que tienen al lado le asusta porque dicen bueno se me va a morir aquí Le pegó un codazo al marido bueno pues ese perfil de pacientes un paciente que va a dormir mucho que va a dormir aparentemente bien pero que sin embargo no va a descansar es el típico que tiene la somnolencia diurna que me empiezo el semáforo dormido o en el coche dormido o en el trabajo en el ordenador entonces en estos casos es muy importante acudir al especialista hace un estudio Police monográfico detectar dónde está la alteración y poner el tratamiento

Voz 0496 08:32 a modo pues muy interesante todo esto con motivo del Día Mundial del Sueño que se celebraba ayer viernes Miguel Moreno del Centro de Fisioterapia Medicina Deportiva Las Gaunas pues gracias por venir un día más a la a la RAI volveremos a hablar