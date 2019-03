Escucha las noticias de las 03:00 (17/03/2019)

decía Torra que nadie les iba a parar hasta que no se garantizará el derecho a la autodeterminación en la misma línea el presidente del Parlament Roger

los políticos no participaron en el acto que puso fin a la manifestación allí Marcel Mauri el vicepresidente de Omnium Cultural una de las organizaciones convocantes cargaba contra Vox y contra el juicio

había gente de toda España de Madrid Galicia o el País Vasco todos con esteladas y lazos amarillos gritando que la autodeterminación no es un delito

hasta he vienen a reivindicar

a Pedro Sánchez que ya no van a pagar por adelantado que van a exigir un pago al contado tal y como les dijo estar Tardi

cualquier reivindicación será eso una reivindicación que no va a encontrar al menos en los partido que sean manifesta o democráticamente en este país no van a encontrar ningún tipo de resguardo ningún tipo de amparo

hemos conocido que el Tribunal Supremo ha anulado varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo que aprobó el Gobierno del Partido Popular lo hace porque no fija las coles ecológicos en varios tramos del río el fallo ha sido aplaudido por organizaciones vecinales y ecologistas y por los municipios manchegos afectados que recurrieron el trasvase ante el alto tribunal en dos mil dieciséis vamos ya con la crónica internacional Judith Arroyo buenas noches

mientras los chavistas celebraban en la calle lo que Maduro llamó la victoria frente al apagón Guaidó anunciaba una gira por todo el país que terminará con una marcha hacia el Palacio de Miraflores lo ha dicho en un mitin en el Estado de Carabobo donde no ha dado detalles sobre las nuevas movilizaciones solo ha advertido de que es necesario que la oposición acuda organizada

hay una tarea importante que es uno de los militares más de mis All Star el lado de la Constitución

advierte a los parlamentarios de las consecuencias de que no salga adelante de su su propuesta de Brexit que haya sido rechazada en dos ocasiones en un artículo que publica este domingo el diario The Sunday Times la primera ministra afirma que en ese caso la salida británica de la Unión Europea podría enfrentarse a un largo retraso que obligaría al Reino Unido a participar en las elecciones al Parlamento Europeo y terminamos en Valencia donde esta noche se han dado a conocer las fallas ganadoras de dos mil diecinueve la Comisión de la antigua de Campanar se ha llevado el primer premio de la Sección Especial con un rebosante taller de juguetes rotos ideados por el artista Carlos Carthy setecientos setenta monumentos han participado este año en el concurso de las fallas que ardieran en la noche del último día de las fiestas el próximo martes