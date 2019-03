Escucha las noticias de las 04:00 (17/03/2019)

el Tribunal Supremo anula parcialmente la política de trasvases del gobierno de Rajoy el alto tribunal ha suspendido varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo por no establecer caudales ecológicos reales en varios tramos del río organizaciones civiles el Gobierno manchego y los ayuntamientos afectados han saludado el fallo ser Toledo Cristina López Huerta

la sentencia tiene repercusión no sólo en la cuenca del Tajo sino en la del Segura y es que el Alto Tribunal establece que los pantanos de cabecera deberán garantizar de manera prioritaria las demandas de esta cuenca así como sus caudales ecológicos esto supondrá modificar el volumen de agua que se deriva en los trasvases y aumentar también el umbral por debajo del cual no se puede derivar agua el alto Tribunal da la razón a las plataformas que denunciaron que si incumplía lo establecido por la propia Confederación Hidrográfica en materia de caudales ecológicos a su paso por Aranjuez Toledo y Talavera Miguel Ángel Sánchez de la Plataforma en Defensa del Tajo

el Tribunal Supremo y que el Gobierno de España ha incumplido la ley al no fijar caudales ecológicos en Toledo Talavera de la Reina ya no es una sentencia histórica porque viene a cambiar radicalmente la gestión de del Tajo y obliga a una gestión completamente diferente

contra esta sentencia no cabe recurso ordinario

las organizaciones ecologistas aplauden la decisión pero para los agricultores de la cuenca la noticia no es tan buena Javier Berenguer presidente de la Comunidad General de Riegos de Levante

está claro es que no perjudica muchísimo porque parece que dice que hay que subir los caudales ecológicos con lo cual es muy difícil que haya sobrantes en los en las que los embalses de peñas y Buendía y que se superen esos cuatrocientos hectómetros cúbicos necesarios para poder tropas al agua con lo cual sería más difícil todavía que se pusiera en marcha el trasvase

ahora la Confederación del Tajo deberá aumentar el volumen real del río lo que supone modificar el volumen real de agua que eso deriva los trasvases para no perjudicar la flora y la fauna de la zona

