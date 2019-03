Escucha las noticias de las 06:00 (17/03/2019)

eche no es este no puede efectista

Voz 4

01:05

lo importante es que el Partido Socialista y el Gobierno no va a ser nada que no esté en el marco estrictamente constitucional y por tanto que cualquier reivindicación será eso una reivindicación que no van contra al menos en los partido que sean manifesta o democráticamente en este país no van a encontrar ningún tipo de recuerdo ningún tipo de amparo