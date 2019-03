Isabel Salvador qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este domingo de intervalos nubosos notaremos que bajan algo las temperaturas aún así llegaremos hoy a los veintidós grados de máxima en la Comunidad mañana lunes eso sí la bajada será notable porque no vamos a superar los catorce grados de momento y a esta hora el termómetro marca ocho en el centro de la capital el fin de semana trágico en las carreteras de la Comunidad cuatro personas han muerto en menos de veinticuatro horas en accidentes de tráfico el último motorista de cincuenta y cuatro años al colisionar contra la farola de una mediana en la rotonda que une la M50 con Parque Sur en Leganés Se trata de una de la cuarta muerte en accidente de tráfico y del segundo motorista que pierde la vida en las carreteras madrileñas este fin de semana otro motorista cuarenta años fallecía de madrugada los otros dos fallecidos un hombre de ochenta años atropellado por una moto en la calle Arturo Soria ayer sábado de madrugada el conductor de otro coche en una colisión de tres vehículos en Alcalá de Henares el domingo diecisiete de marzo en un fin de semana cargado de actos electorales a diez semanas de las autonómicas y municipales el PSOE llama a la movilización urnas llenas dicen contra la involución en su primer gran acto de campaña electoral en Madrid con el presidente del Gobierno y los candidatos socialistas Pepu Hernández y Ángel Gabilondo

Voz 1704

01:26

yo no quiero hacer más Madrid yo lo que quiero es hacer un mejor Madrid Madrid es más no porque lo digan algunos en nombre de su formación política no porque quede bien como eslogan de campaña Madrid es más simplemente porque la gente de esta ciudad lleva años estando muy por encima de los gobiernos que le han tocado soportar muy por encima de la corrupción de unos y la ineficacia de otros