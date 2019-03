Escucha las noticias de las 10:00 (17/03/2019)

Voz 0806

sí buenos días hay novedades en la lista que encabeza Josep Borrell va a incluir al ex secretario de Organización del PSOE César Luena que no apoyó a Pedro Sánchez en las primarias hice queda fuera el actual eurodiputado y ex ministro de Fomento José Blanco Luena se va va a ocupar el número once por debajo de uno de los últimos fichajes de Susana Díaz para la Junta de Andalucía la exconsejera de conocimiento Lina Gálvez que irá en el número cuatro en la lista detrás del politólogo francés Sami Naïr Pedro Sánchez envía a Bruselas también al secretario de Estado de Política Territorial José Ignacio López Amor ya Ibán García del Blanco que es miembro de su Ejecutiva hay una profunda renovación en la candidatura del PSOE para el Parlamento Europeo en la que si permanecen Iratxe García Juan Fernando López Aguilar la andaluza Clara Aguilera