Escucha las noticias de las 12:00 (17/03/2019)

tardes un miembro del Gobierno de May acaba de decir que no se volverá a votar el acuerdo con Bruselas esta semana sin no hay opciones de sacarlo adelante

Voz 1061

01:49

es el ministro de Comercio Internacional Lien Fox en Sky News y si el Parlamento británico no aprueba el acuerdo antes del miércoles May va a tener que pedir una prórroga mayor de tres meses para la definitiva salida de Reino Unido de la Unión Europea desde la oposición el líder laborista de buenos footing Jeremy Corbyn ha dicho que su partido no apoya en absoluto el acuerdo de May porque les lleva a un Brexit aciagas Corbyn rechaza cualquier nueva votación e insta a la primera ministra a buscar con Bruselas otra soluciones