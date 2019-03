Escucha las noticias de las 14:00 (17/03/2019)

qué tal buenas tardes la confección de las listas electorales del PSOE reaviva los episodios de tensión entre Pedro Sánchez y Susana Díaz el secretario general de los socialistas ha impuesto su criterio en aquellos territorios en los que no había acuerdo Pinault incorpora a ninguno de los nombres que proponía la dirección del partido en Andalucía el comité federal del PSOE ha ratificado esta tarde estas listas lo ha hecho por unanimidad pero sin la participación de la Federación Andaluza Himma Carretero buenas tardes

sí buenas tardes ni Susana Díaz ni los secretarios provinciales andaluces han levantado la mano para participar en la votación de hecho la dirección regional ha expresado en un voto particular que se han modificado sustancialmente las listas sobre lo decidido por los militantes en Sevilla Cádiz Almería y Córdoba y que en muchos casos han salido nombres que ni siquiera fueron propuestos por la militancia Susana Díaz acata el resultado aunque ha dicho que toma nota le ha replicado tras la reunión del Comité Federal José Luis Ábalos

el otro en Andalucía hemos tenido la mano tendida en todo el proceso para ser compatible las peticiones del federal con la decisión soberana de los militantes eso no ha sido posible tomo nota

Ferraz también ha cambiado las candidaturas de Javier Lambán ha sido muy breve estar reunión del Comité Federal que ha aprobado además las listas de las europeas se queda fuera el ex ministro José Blanco y Pedro Sánchez recupera al ex secretario de Organización César Luena

frente al mensaje de Pedro Sánchez al independentismo catalán que hoy ha recordado que fuera de la Constitución no hay nada el de Pablo Casado contrajeron

muy sencillo no querían referéndum referéndum el veintiocho de abril

Corporación de mundo oval fue abogado del Estado durante dieciséis años Sánchez lo apartó de la causa del pluses por pérdida de confianza es domingo diecisiete de marzo y terminamos el último fin de semana del invierno pendientes del Reino Unido porque está en el aire otra votación el miércoles del acuerdo sobre el Brexit que Theresa May alcanzó con la Unión Europea la primera ministra británica pide hoy a los diputados de su país pragmatismo porque la alternativa su planes retrasar la ruptura mucho más de lo esperado José Luis García

el Gobierno de May amenaza con largos meses de prórroga para el Brexit si el Parlamento no aprueba el acuerdo con Bruselas en su tercer intento previsto para esta próxima semana lo ha hecho por ejemplo el ministro de Finanzas o también el de comercio internacional

Liam Fox avisa de que no se llegará a votar el acuerdo sino no hay opciones de sacarlo adelante el Parlamento británico tiene que dar su visto bueno como muy tarde el miércoles sobre lo contrario May va a tener que pedir una prórroga de más de tres meses la primera ministra mientras pide hoy en la prensa pragmatismo a los diputados británicos parte