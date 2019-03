Escucha las noticias de las 23:00 (17/03/2019)

Voz 1804 00:00 Carrusel deportivo como la Twitter arroba Tech

los impresión de tela creencias el Congo no venías de un sitio tampoco idílico eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura la memoria el olvido es la falsificación del pasado me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificando

pasará a la historia es el referente para no repetir errores que tienes afronta

no lo que tenemos todos los español lo que pasa en el resto no lo sabéis que no os habéis enterado que arruinó culturalmente

pero lo que nos hace diferentes es la capacidad de pensar

por qué es tan importante que los adolescentes aprendan a cielos

fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia y la posibilidad de actuar podrías ser yo porque no estoy haciendo nada

así pues como comenté un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual

Voz 0237 03:09 son las veintitrés minutos de la noche a las diez y tres en Canarias seguimos en Carrusel deportivo y media la sociedad Beno por aquí también Manu Carreño vamos a resumir lo más importante del día hasta ahora como siempre con Roberto Torija equipo hola qué tal buenos

Voz 1827 03:21 qué tal buenas noches los partidos tienen todavía una semana más para registrar las candidaturas con las que van a concurrir a las elecciones generales pero en las últimas cuarenta y ocho horas PP y PSOE ya han presentado en público sus listas para las próximas citas electorales el Partido Social estarás ha ratificado esta misma tarde en un comité federal que ha sacado a relucir la tensión que existe entre Pedro Sánchez y Susana Díaz Sánchez como secretario general ha impuesto su criterio en aquellos territorios en los que no había acuerdo ya ha dejado fuera a los nombres propuestos por la Federación Andaluza no es ningún pulso según decía esta tarde Carmen Calvo que es la número dos por Madrid

Voz 1539 03:57 somos un partido participativo serio que cumple su norma y que lo que más nos importa yo y lo hemos demostrado con unanimidad es presentar las listas a todas las convocatorias electorales que estén a la altura de los problemas de las soluciones de lo que España está esperando

Voz 1827 04:18 las listas han salido adelante por unanimidad sí pero el malestar es más que evidente en la Federación Andaluza de hecho sus miembros no han participado ni siquiera en la votación Inma Carretero buenas noches

Voz 0806 04:27 buenas noches Pedro Sánchez tiene el poder y lo ha ejercido sin buscar la integración más bien con la intención de conquistar terreno en Andalucía que es la única federación donde perdió las primarias allí donde no ha habido pacto y donde Susana Díaz ha plantado cara Ferraz ha decidido laminar al mismo es mucho el malestar en la dirección andaluza que no participó esta mañana en la votación porque critica que se hayan impulsado nombres que ni siquiera han salido en las asambleas y en cambio se han borrado a los candidatos más votados por la militancia hasta el final ha estado la dirección federal sin decir la última palabra ha provocado nervios y tensiones en el seno de la Federación Andaluza finalmente Susana Díaz ha dicho que acata pero toma nota José Luis Ábalos el secretario de Organización del PSOE rechaza que estos reabra la crisis interna

Voz 1921 05:17 nosotros en Andalucía hemos tenido la mano tendida en todo el proceso para hacer compatible las peticiones del federal con la decisión soberana de los militantes eso no ha sido posible tomo nota

Voz 5 05:29 tomamos nota de este obviamente OIT federal también ha tomado nota ir ha tomado anotó muy positivo con una unanimidad no hay heridas es el comité federal que es el órgano soberano que toma la decisión

Voz 0806 05:39 Ferraz también ha modificado las listas que envió Javier Lambán desde Aragón ID la candidatura europea deja fuera el ex ministro José Blanco o a Elena Valenciano y en cambio incorpora a César Luena que fue su secretario de Organización irrumpió rompió con él en las primas

Voz 1827 05:53 gracias Inma esto en el PSOE también en el Partido Popular Pablo Casado ha elaborado una lista hecha a su medida con gente de su confianza renovando hasta un ochenta por ciento de los nombres sin dejar rastro del PP de Mariano Rajoy o del entorno de quién fue su rival en las primarias del entorno de Soraya Sáenz de Santamaría Pero Casado termina el fin de semana con una foto de unidad porque según él en este nuevo PP Almudena López si no nadie queda descolgado

Voz 6 06:19 aún deben cerrar las listas al Senado hoy a las europeas pero Casado ha renovado casi por completo los nombres de las candidaturas así ha quedado reflejado en la foto de este fin de semana sólo repiten doce de cincuenta y dos

Voz 7 06:30 los intenta más allá de cualquier análisis e interpretación que se puede hacer a la opinión pública lo que se presenta es un equipo orgulloso de su pasado con una renovación tranquila que llega al ochenta por ciento de los cabezas de lista

Voz 6 06:45 el presidente del PP habla de cómo va a ser el camino hacia La Moncloa dice lleno de ataques de sus adversarios frente a eso no quiere crispación porque la gente asegura no va a creerse las mentiras sobre él de las que responsabiliza al Gobierno cree que el Ejecutivo no tiene argumentos ni propuestas para combatir al líder de la oposición

Voz 1827 07:02 desde unidas Podemos Pablo Echenique criticaba hoy el penúltimo fichaje de Ciudadanos anunciado el sábado el ex vicepresidente de Coca Cola Marcos de Quinto

Voz 1662 07:10 los ciudadanos pues lleva a un alto ejecutivo de la compañía que ha estado diciendo barbaridades en Twitter respecto de los trabajadores que ha estado intentando echarle a la calle en que además se metía siete millones y pico de euros en el bolsillo eh cuando era alto directivo de esta compañía

Voz 1827 07:28 esto sobre el penúltimo el último fichaje de Ciudadanos ha sido el mundo Val fue abogado del Estado durante dieciséis años cuando Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno lo apartó de la causa del pluses por pérdida de confianza

Voz 8 07:42 Justo cuando me cesaron yo estaba podéis imaginar bastante dolido me llamó y me dijo me dijo

Voz 1827 07:51 eres un héroe ciudadanos que hoy está escribiendo un nuevo capítulo de uno de los momentos más complicados políticamente desde su creación en el año dos mil cinco uno de sus candidatos en las primarias de Cantabria aquellas que ganó la semana pasada Félix Álvarez ha vuelto a pedir la revisión del resultado porque según dice ha detectado que muchos votos emitieron desde una misma IP de una misma conexión de Internet para entendernos esto mientras Albert Rivera y los suyos tratan todavía de amortiguar el estruendo que ha provocado el supuesto fraude en las primarias de Castilla y León Óscar García siete días después de saltar el escándalo la dirección de ciudad

Voz 1645 08:28 nos todavía no ha desvelado cómo llegaron ni de dónde provenían los ochenta y dos sufragios falsos que dieron el vuelco en Castilla y León mientras los equipos técnicos tratan de averiguarlo la dirección intenta frenar la enorme crisis que se les ha venido encima sólo el caso de Castilla y León acumula ya tres dimisiones en estos días la del responsable de Comunicación Pablo Yáñez la día te iba a ser la candidata en Valladolid Pilar Vicente y la de la coordinadora local en esa ciudad Raquel Alonso pero es que además la imposición de candidatos en los territorios también ha provocado renuncias en bloque la última la del coordinador provincial y la ejecutiva en Zamora que rechazan al candidato colocado para ir al Congreso la misma razón argumentan cinco de los nueve miembros de la ejecutiva del partido en Talavera de la Reina Toledo que también han salido de la organización Rivera trata ahora de contener esta hemorragia haciendo llamamientos a la unidad que unidos somos imparables ir repitiendo los

Voz 9 09:20 os propongo que nos demos la mano como hasta ahora que juntos Le digamos a los españoles que este es un proyecto que une no lo había hecho nunca vamos a llevar este proyecto de unión

Voz 1645 09:28 Fuentes de Ciudadanos aseguran que el nerviosismo y la incertidumbre se han apoderado de buena parte de los miembros de la cúpula Iker Rivera

Voz 1827 09:35 dado órdenes directas a su núcleo más cercano

Voz 1645 09:37 a que traten de calmar las voces críticas fuero de España

Voz 1827 09:40 encaramos otra semana pendientes del Reino Unido en principio el miércoles está prevista una nueva votación en el Parlamento británico sobre el acuerdo para el Brexit que Theresa May alcanzó con la Unión decimos en principio porque hoy como forma de presión a los diputados se ha puesto sobre la mesa José Luis García Íñiguez buenas noches buenas noches ha puesto sobre la mesa la opción de suspender la votación sino hay opciones de salir adelante esto dicen desde el Gobierno británico puede suponer retrasar la ruptura más allá de lo esperado otra

Voz 1061 10:07 la semana decisiva para el Brexit como casi todas en los últimos meses lo previsto es que Theresa May intente por tercera vez que el Parlamento apruebe su acuerdo con Bruselas y tiene que conseguirlo antes del miércoles o de lo contrario va a tener que pedir una prórroga mayor de la inicialmente aprobada por los diputados británicos que es de tres meses pero hoy su Gobierno ha redoblado la presión para The New

Voz 1827 10:28 por ejemplo suministro de Comercio Exterior Liam Fox

Voz 1061 10:30 ha dicho que sería difícil explicar la votación sino hay opciones de sacarla adelante es decir que el Gobierno se plantea que ni siquiera se produzca la votación otro de los ministros el de Finanzas ha amenazado con los largos meses que pasarían hasta concretar la salida de la Unión Europea y mientras tanto desde la oposición de bueno ya en vigor bien recuerda que los laboristas no prueban en absoluto el acuerdo porque conduciría a un Brexit a ciegas y si el Parlamento vuelve a rechazarlo Corbijn vuelve a valorar presentar una moción de confianza

Voz 1827 10:58 así a medida que se acerca la fecha para una ruptura sin acuerdo aumenta la preocupación aquí en España por el impacto que pueda tener en algunos sectores económicos esta semana hemos conocido el contenido de un informe que dice que nuestro país será el sexto más afectado por el Brexit porque por ejemplo el año pasado vendimos allí productos por valor de casi diecinueve mil millones de euros España exporta Reino Unido por ejemplo más de trescientos mil vehículos Noemí Navas es la portavoz de Anfac de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y alerta de las consecuencias de que vuelvan a imponerse aranceles

Voz 10 11:31 desde luego serán menos competitivos al final el factor precio es muy importante a la hora de tomar la decisión de esquí un coche los vínculos españoles contarán con establecen Taha respecto de sus competidores por el hecho de tener que pagar aranceles en Reino Unido Reino Unido además es el tercer mercado en importancia para España en exportación de vehículo

Voz 1827 11:50 además del Automóvil Agricultura puede ser otro de los sectores más afectados en nuestro país unos mil camiones con productos españoles llegan cada día al Reino Unido unos son unos cuatro mil millones de euros al año Ignacio Lope de la Asociación de Agricultores Asaja muestra su preocupación por el futuro del empleo

Voz 11 12:06 es decir que somos netamente exportadores hacia hacia Reino Unido es un destino muy importante para España y es un destino que lógicamente como como consecuencia del Brexit pues puede ser fuertemente toca

Voz 1827 12:19 y todavía de la economía hoy les hemos contado un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios que dice que tres de cada cuatro hogares españoles tiene problemas para llegar a fin de mes hablamos de que un treinta por ciento les resulta muy difícil pagar por algo tan importante como visitar al dentista o por cosas mucho más cotidianas como ir al cine va a un concierto este mismo informe revela también que el ochenta por ciento de los españoles no ahorran nada y que uno de cada diez vive en situación de pobreza Enrique García es el portavoz de esta organización de la OCU

Voz 12 12:47 las familias que que tienen ese perfil más claro de de pobreza pues son las que viven solas trabajan con niños menores a cargo también las pareja sin hijos donde sólo trabaja uno de los cónyuges o la Familia con Trejo más miembro donde sólo trabaja uno de

Voz 1827 13:07 es domingo diecisiete de marzo y este último fin de semana del invierno nos deja más noticias la primera noche en la cárcel para la madre de los dos niños de Godella cuyos cadáveres fueron encontrados el jueves pasado el juez que investiga el caso ha decretado para ella prisión incondicional y sin fianza como hizo ayer con el padre de los dos pequeños Radio Valencia Manuel Gila

Voz 14 13:33 según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la madre que sigue ingresada en el hospital de Llíria donde se evalúa su salud mental es acogido a su derecho a no declarar aunque el jueves asegurar forense que acabó a golpes con la vida de sus hijos porque así se lo había pedido Dios la detenida está investigada por dos delitos de asesinato y la causa sigue bajo secreto de sumario el juez instructor ya acordó ayer tarde las mismas medidas cautelares respecto al padre de los dos

Voz 1827 13:59 este domingo ha muerto un chico en el incendio de su casa en Euskadi Sara selva buenas noches

Voz 1510 14:03 buenas noches el chico estaba en su cocine las llamas empezaron a aprender en una olla tenía veintitrés años los bomberos han tenido que desalojar el edificio a unos treinta vecinos entre ellos una mujer embarazada que ha tenido que ser atendida por inhalación de humo todos han vuelto ya

Voz 1827 14:16 la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra buscan en Cornellà a una mujer desaparecida desde el miércoles

Voz 1510 14:21 una vecina de Viladecans de treinta y nueve años los Mossos y la Guardia Civil piden a los ciudadanos que llame al uno uno dos uno al cero sesenta y dos si tienen algún detalle que pueda ayudar en la investigación la familia denunció la desaparición al jueves

Voz 1827 14:32 también en Cataluña se investiga una agresión fascista

Voz 1510 14:34 a un grupo de la Asociación de Jóvenes de Sant Celoni según cuentan en un comunicado han sufrido una agresión de una veintena de personas encapuchadas dos chicos han resultado heridos el Ayuntamiento de esta localidad de Barcelona ha condenado latas

Voz 1827 14:45 la Policía Nacional ha detenido en Andalucía a siete personas que se vestían de guardias civiles para atracar a narcotraficantes y a empresarios

Voz 1510 14:52 por Guiza organizaban reuniones falsas para intercambiar dinero disfrazados de guardias civiles entraban en la reunión fingía en el arresto de sus propios cómplices y se llevaban el dinero los siete están ya en prisión preventiva

Voz 1827 15:03 ocho de los quince intoxicados en una discoteca de Extremadura siguen a esta hora ingresados en el hospital

Voz 1510 15:08 iban a estar veinticuatro horas más en observación sufren sobre todo irritación de las vías respiratorias la Policía Nacional está investigando el incidente pero aún no sabe cuál es la sustancia que les ha producido la intoxicar

Voz 1827 15:17 detenido en Tarragona un conductor que circulaba borracho y en sentido contrario