Escucha las noticias de las 03:00 (18/03/2019)

el Gobierno de Nueva Zelanda se reúne este lunes para debatir cómo refuerza la Ley para regular la compra de armas de fuego el Ejecutivo está considerando prohibir por completo las armas semiautomáticas como la que utilizó el autor del tiroteo contra dos mezquitas que deja ya cincuenta muertos también ha cancelado allí la principal Convención de armas del país y esta madrugada la policía australiana ha registrado la vivienda de la hermana del sospechoso en Argelia continúan las protestas hay manifestaciones en una semana después de que Buteflika anunciará que no se va a presentar a la reelección los sindicatos de autónomos han rechazado reunirse hoy lunes con el nuevo primer ministro que quería abrir una ronda de diálogo para asegurar una transición política en el país Sonia Moreno

el nuevo primer ministro argelino no Urdín beduina tiene tarea pendiente parece que complicada porque es un iniciativa para abrir diálogo con los sindicatos autónomos prevista para hoy lunes fracasa el primer día de lanzamiento trece organizaciones sindicales autónoma rechazaron este domingo la invitación que les había enviado para participar en unas sesiones de discusión que inicia como parte de la hoja de ruta decía por Buteflika para asegurar una transición política estos sindicatos dominan la actividad en áreas claves de la administración pública en Argelia como son la educación y la sanidad justifican su posición a no participar en estas consultas que preceden a la formación del próximo Gobierno por el deber de ponerse del lado de la gente durante estos momentos cruciales que está viviendo Argelia en un comunicado publicado ayer por la noche la Unión Nacional de profesionales de la salud pública calificó la invitación del ministro como un intento de sembrar la discordia

no ha mantenido ningún pulso somos un partido participativo serio que cumple su norma

el PP también ha renovado su cartel sólo repiten doce de los cincuenta y dos candidatos dejando fuera a los más cercanos a Mariano Rajoy o a Soraya Sáenz de Santamaría en Podemos el ganador de las primarias en Catalunya Óscar Guardila Ingo renuncia a la candidatura después de conocer que la han asignado el número once en la lista mucha gente en Cataluña en común ha dicho no comparte el perfil independentista de la candidatura cien ciudadanos

Voz 4

02:39

es gente como el mundo el mundo yo le conocí hace unos meses buenas referencias yo que vengo el mundo jurídico también tengo buenos amigos en común y me decían es un crack tiene bueno pues quiero conocerle no hoy cuando pasó todo lo que sucedió cuando te purgó si me permite la expresión eh la purga el señor Sánchez es echar a gente como El Mundo Val y luego pactar con Thor