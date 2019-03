Escucha las noticias de las 05:00 (18/03/2019)

Voz 0806

01:04

buenos días Pedro Sánchez tiene el poder y ha aprovechado para ajustar cuentas allí donde no había pacto previo a la dirección federal han laminado al su sadismo sólo han mantenido a una diputada de Almería es mucho el malestar de la ejecutiva andaluza que acata el resultado pero que no participó en la votación del Comité Federal no levantó la mano porque entiende que han impulsado nombres que ni siquiera salieron en las asambleas para que los votaran los militantes el resultado es que se han intercambiado los discursos de las primarias Susana Díaz reivindicó ayer la voz de la militancia hijos Luis Ábalos la soberanía del Comité Federal