Escucha las noticias de las 10:00 (18/03/2019)

Voz 2

00:54

que hay veces que hacía falta un poquito de renovación yo por ejemplo he podido hacer un tipo de listas con que me hubiera encantado haber podido hacer eh en Podemos y que no se pudo porque los partidos tienen una tentación todos eh a la endogamia al cierre a volverse impermeables a lo que les rodea que dificulta atraer e perfiles pues eso un psiquiatra e investigador contra el cáncer una abogada laboralista una experta ecologista creo que hubiera sido bueno pero no pudo