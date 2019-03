el día que les vamos a proponer así para empezar quizá no es demasiado ejemplar que los niños en pornografía cada vez antes digo bien que los niños ven pornografía cada vez antes y cada vez más es algo que debemos saber aunque no queramos por ese motivo un grupo de cinco madres británicas se han enfrentado a esa realidad con todas sus consecuencias ya que el porno es la nueva educación sexual ellas han decidido hacer la película porno que querrían que sus hijos Viena qué les parece un grupo de madres rodando una película porno con el único fin de educar correctamente a sus hijos

Voz 2

00:53

muy buenos días hola ni si el programa de televisión que lanza esta iniciativa Seaman Mans Make las madres hacen porno IS estrena pasado mañana miércoles en Channel Four en Prime Time ha llamado la atención de para hablar de otra cosa pues ha llamado la atención de todo el mundo a pesar de que la cadena no ha hecho público ni un solo vídeo promocional este planteamiento tan llamativo surge de la preocupación sobre cómo les puede afectar el porno que ven a sus hijos según la estadía las estadísticas la edad de inicio en el consumo de pornografía online ha bajado a los nueve o diez año para para