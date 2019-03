Las noticias de Andalucía, 10:03 (18/03/2019)

buenos días cómo les estamos contando a la policía investiga los pasos en Jerez el autor de la masacre en Nueva Zelanda el terrorista de extrema derecha que mató a cincuenta personas la semana pasada en un atentado estuvo recientemente en España is alojó una noche en un hotel de Jerez de informa Ana Huguet

sí efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil pertenecientes a la Comandancia de Cádiz se han hecho cargo de la investigación de la muerte de este de conductor de un camión de nacionalidad española y cuyo vehículo ha salido ardiendo sobre las siete de esta mañana de momento no ha trascendido más información de ese siniestro que se produce en la recta final del circuito hípico del sol que este año cumple su XXV edición

sí hombre encarna escenario más hemos no a la oferta de parlamentos y bueno vamos

Voz 2

01:42

me que nuestro la disconformidad por la tardanza del bacalao y esperemos que en breve no lo ha tenido el mismo por lo menos cuatro indicaciones que nosotros hemos reivindicado que no son otras que la regulación crecer