Las noticias de Galicia, 10:03 (18/03/2019)

Voz 0028

00:54

algún susto una noche a la intemperie que ha acabado con fortuna de la política José Ángel Vázquez Barquero dimite y renuncia a ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Ourense Ángel Mato en Ferrol podría dar el mismo paso malestar también en A Coruña y en Lugo los cambios en las listas a las municipales introducidos este domingo por el comité federal están detrás de esta situación que no ha cogido por sorpresa al ex ministro de Fomento José Blanco que no repetirá como eurodiputado la cuota gallega la representa el teniente alcalde de Lalín Nicolás González Casares y Adif alta velocidad aprobado por unos dos coma tres millones de euros la adjudicación de cuatro contratos de consultoría y asistencia para el control de diversas obras correspondientes a la construcción de la línea de alta velocidad Madrid Galicia y la estación intermodal de Ourense los contratos tienen un importe de dos millones trescientos mil euros seguimos