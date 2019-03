Las noticias de Asturias, 10:03 (18/03/2019)

Voz 1657

00:05

con el trámite de cuestiones previas ya está en marcha en la sección tercera de la Audiencia Provincial con sede en Oviedo el juicio del caso Niemeyer que sienta en el banquillo a los supuestos responsables del uso irregular de los fondos públicos con los que se financiaba el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer de Avilés y dinero que se destinó a viajes y otros gastos no justificados por parte de la cúpula directiva que encabezaba el entonces director Natalio Grueso principal acusado para el que la Fiscalía solicita once años de prisión la de Grueso que ha llegado a la audiencia poco antes de la hora establecida para el inicio del juicio vestido con traje gris y corbata y la de su ex esposa también procesada serán las primeras declaraciones en unos minutos de un proceso que se prolongará hasta mediados del mes de mayo un incendio calcinado esta pasada madrugada el tejado de una vivienda de dos plantas en la localidad de La vence ya al en el municipio de Elena ante el aviso recibido en el Centro de Coordinación de Emergencias del sepa a la una y media de la madrugada se movilizó a bomberos de los parques de Mieres Proaza y Morgan que dieron por extinguido el incendio pasadas las cuatro de la mañana no se han producido daños personales y la coordinadora ecología esto de Asturias ha acusado hoy a la guardería de Medio Rural del Principado de organizar una cacería de lobo en venia de Onís desatender un incendio que de forma simultánea ardían el entorno del Parque Nacional de los Picos de Europa ocurrió los días cinco y seis de marzo fechas en las que se abatió un lobo ibérico en una batida autorizada por el Principado y en la que participaban media docena de guardas que según los ecologistas hubiera han sido de gran ayuda en el incendio declarado a pocos kilómetros en una zona precisamente donde un pirómano fue avistado por un helicóptero de extinción sin que hasta el momento haya sido detenido el balance del tráfico del fin de semana nos deja la muerte el pasado sábado de Pablo García meras el motorista fallecido tras salirse de la vía cuando circulaba por la carretera del pozo de las mujeres muertas en el municipio de Cangas del Narcea en total se han registrado veintinueve accidentes de tráfico entre el viernes y la pasada medianoche en las carreteras del Principado