on también ha respondido en Hoy por hoy a la candidata del Partido Popular a la comunidad Isabel Díaz Ayuso que en un acto de precampaña acusó ayer a la izquierda de obligar a las mujeres a ir a las manifestaciones feministas no lo comparte

pero en este país nadie les dice lo que tienen que hacer creo que vivimos una otra maravillosa explosión de feminismo el ocho de marzo que eso le viene bien ojo y lo quiero decir a todo el país incluyendo a los hombres que no deben sentirse amenazados por eso no entiendo el enfado de la señora de Ayuso que está últimamente permanentemente enfadada

Voz 4

01:02

sólo me molesta que no puedan parar los autobuses de turistas aquí en la Gran Vía para poder dejar el equipaje las personas que hay que bajar emplazó a España y si tienes el hotel lejos pero me preocupa mucho utilizo mucho el Bici Mad yo por mil la hubiera cortado entera hubiera sido peatonal