Las noticias de Catalunya, 10:03 (18/03/2019)

Voz 3

00:25

a su entrada a la Ciutat a lo hará dotan al claxon y las sirenas de aspecto Asís días la vaga ahora portan la Sebas protestas alcarreña todo latiendo ahora que no nos hacen caso sólo pedimos el tema de los contenedores que lo regulen que no está en condiciones el tema de las colas de las terminales no nos hacen caso y hemos decidido después de estar una semana de movilizaciones en no casos de salir a la calle a pelear un poquito avisos y nos hacen caso exaspera también está Seychelles también es sin Liga circulaban sin centradas las Ciutat pasarán también par Vía Layetana Haifa al color