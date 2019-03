Las noticias de Canarias, 10:03 (18/03/2019)

tanto los ciudadanos como Vox lo que a las once expectativas hablan de ensoñaciones nosotros realidades por lo tanto no competimos con con Ciudadanos y con Vox nuestros empresario principal es el Partido Socialista que es el único que junto con nosotros puede presidir España

el Archipiélago se vería muy afectado por un Brexit duro es el mensaje en el que ha insistido Miguel Ángel Benedicto profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Canarias ha realizado estas manifestaciones en un contexto en el que el Reino Unido podría enfrentarse a un escenario de hasta dos años más de negociaciones si los diputados no votan el acuerdo de Theresa May una demora asegura Benedicto perjudicial

Voz 2

01:12

que yo creo que no es muy negativa para las dos partes es más para el Reino Unido pero obviamente para los Veintisiete también usted comentaba comentaba ahora al principio no son los problemas económicos que eso puede tener no sólo en el resto de países de Europa en el Reino Unido y obviamente también en Canarias no hablaba esos cinco millones de británicos que vienen a Canarias de esas exportaciones del plátano del pepino tomate en la propia Iberia es decir todos estos problemas tan solo