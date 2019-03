Las noticias de Navarra, 11:03 (18/03/2019)

Voz 0055

00:05

el responsable de ventas de Volkswagen Jurgen Stark ha asegurado que la marca alemana no prevé fabricar un modelo eléctrico en su factoría de Landaben en Navarra en los próximos tres o cuatro años está Man en una entrevista con la agencia Europa Press asegura que la factoría navarra no se vería afectada directamente en un futuro próximo por los planes de electrificación de la compañía quedó aumentó pasan por sus plantas alemanas de su chica en Hannover según el directivo Landaben está a plena capacidad ya de producción debido al éxito del Polo Cross eso sí afirma que paguen espera que el cuarenta por ciento de sus ventas corresponda a modelos eléctricos para dos mil treinta y que por tanto ese sistema de producción de modelos de propulsión eléctrica irá en aumento también en sus plantas en capítulo de sucesos la Policía Municipal de Pamplona ha desalojado este pasado fin de semana una vivienda en el barrio de San Juan en la que veinticuatro personas estaban de fiesta además también el cuerpo policial realizó otra decena de intervenciones por ruidos molestias ahora intempestivas algunas de ellas finalizaron con la medición sonó métrica y por tanto con denuncia también dos personas han resultado heridas leves en una salida de vía de un vehículo en la carretera Navarra ciento veintidós entre Estella carcas del término municipal de Lerín el vehículo otras el ir de la vía ha chocado contra la acequia incendiado hasta el lugar se ha desplazado una dotación de bomberos los heridos han sido trasladados al Hospital García ahorcó de Estella el guardia civil se encarga del atestado del suceso más información regional en la SER a partir de las doce y veinte en Hoy por hoy y Navarra y a todas horas en nuestra página web una barra punto com