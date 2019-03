Las noticias de Asturias, 11:03 (18/03/2019)

Voz 1657

00:05

Natalio Grueso se enfrenta a la fiscalía en el juicio del caso Niemeyer que está en marcha desde las nueve y media de esta mañana el ex director del Centro Cultural avilesino que está acusado de varios delitos como malversación de caudales públicos o falsedad documental está respondiendo de manera airada a las preguntas de la Fiscalía sobre las facturas que el Ministerio Público ha sacado a relucir emitidas antes de la constitución de la fe nación Niemeyer pero de cuyo pago se hizo cargo ésta con posterioridad Grueso ha llegado cuestionar las preguntas del fiscal ISE ha ganado ya la amonestación del presidente de la sala para que se limite a responder a lo que se le pregunta sin entrar en discusión el ex director del Niemeyer también acaba de afirmar que las cuestiones artísticas relativas al centro cultural las despachaba directamente con el entonces pero Vicente del Principado Vicente Álvarez Areces la Guardia Civil ha abierto una investigación a raíz del caso de un conductor que se dio a la fuga después de verse implicado en un accidente que se registró el pasado seis de marzo en la vertiente Orense de la carretera de los túneles de Riaño los agentes han tomado ya declaración al conductor cuyo coche impactó contra otro turismo pero que ni siquiera detuvo su marcha para comprobar la repercusión del accidente que provocó que este segundo vehículo impactara contra el quitamiedos coaccionando lesiones leves a sus dos ocupantes el investigados un varón de treinta y tres años vecino de Oviedo que se enfrenta a un delito de abandono del lugar del accidente un nuevo tipo de lectivo introducido en el Código Penal tras la reforma que entró en vigor a principios de este mes y en Gijón la Policía Nacional busca al autor de la agresión difundida en vídeo a través de redes sociales y en el que se como un hombre agredió brutalmente este pasado fin de semana un grupo de personas en el centro de Gijón los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes al sábado dejó dos heridos uno de ellos por arma blanca que ya han sido dados de altas y que curiosamente se han negado a presentar denuncias