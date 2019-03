Escucha las noticias de las 11:00 (18/03/2019)

Voz 1

00:16

sí en Renfe dicen que la avería ha dejado sin electricidad a esa estación a la de Puerta de Atocha hoy pero eso no pueden entrar ni salir trenes ellas esto afecta a las líneas de alta velocidad Alvia Abanto Renfe no ha facilitado todavía no ha podido facilitar todavía una lista completa de los servicios afectados desde Adif el gestor de infraestructuras dicen que ya se está empezando a recuperar en algunos puntos de esa situación la electricidad los problemas eso sí no afectan a la vecina estación de Cercanías de Atocha por lo demás la SER