Las noticias de Catalunya, 11:03 (18/03/2019)

o la buscada del mayor de los Mossos Olga Tubau asegura en una entrevista al programa aquí a Josep Cuní que al Supremo Trapero pudiera pondrá tot porque no va a hacer es Marcet han presa que la Fiscalía no sabes que les y Puigdemont y al tribunal se urde en Avant Ladd buscada ha recordad Call mayor de la policía catalana y agua vía dit a la Audiencia Nacional al Fabre Dahlán Passat

Voz 3

00:30

han superen que ha aquesta Informació que está a la Audiencia Nacional ha paren men la Fiscalía del Tribunal Supremo no latín no las iba a durar y que si hay que sí Fos una rara las yo Dhul última hora eh que al más otra popurrí de una un com Dacic todo sensacionalista