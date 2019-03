Voz 1

00:00

lo veo muy buenos días qué tal vuestra fin de semana lamentable estoy de mudanza Toni o sea no tengo vida no sé no sé ni cómo llamáis porque cambios en casa porque porque digo yo Giotto todo este dinero que gano que no sé qué hacer con él dijo que sobra el dinero Carlos voy a invertirlo en ladrillo muy bien me con pero me voy a un sitio donde no donde no viven ricos ya que él no sé no estoy no estoy jugando bien no sé si te estoy siguiendo yo no sé si te sigo no sé visto hoy pero lo mejor es un error mío no vais sin ninguna lista verdad de que es que este fin de semana ha salido las las lista de todos los que se presentan unas ya me veo la obligación de preguntar a todo el que es interino yo este año voy a descansar bueno yo estoy abierto ya está el otro ya lo dije en Twitter yo estoy abierto e a votaré o ir en la lista del partido político que deje fustigar a la gente que habla en el vagón silencio del AVE si hay un partido que diga a partir de ahora que hablen el balón vagón silencio se podrá fustiga la plaza yo a ese partido también que prohiba la gente de más de pongamos XXVIII ir patinete eléctrico también a si Moreira gente mayor en por ellos hispanos os miran patinete pues monopatín no ha es verdad el mono pareja venga venga te hace paso a vejaciones ya estamos llegando con sino latino Monopatín esos largos que on board no lo peor nunca os habéis déjame nunca ha planteado dar un paso y formar parte de no sé cuando pero cuando te da un paso p'alante Yolanda para atrás partido a un baile político no ha sido un rango político Antoni yo tanteado pero es que mi propuesta nunca nunca tienen no sé no sé por ejemplo lanzallamas pequeños habría que repartir a la población en gente un poco con cabeza lanzallamas y eso es que lo usen como buenamente pueden yo es que estoy muy preocupado porque esta noche La Gata