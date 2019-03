Escucha las noticias de las 12:00 (18/03/2019)

es mediodía las once en Canarias

sí según la policía holandesa hace poco más de una hora han sido avisados por un tiroteo en una parada de tranvías de las afueras de Utrecht hay varias personas heridas pero no precisa ni cuántas ni en qué estado se encuentran según los medios holandeses una persona abierto fuego sobre los viajeros en el tranvía ya huido la zona está acordonada y la policía investiga exactamente qué ha pasado el primer ministro más Rutte lo ha definido como una situación abierta que siguen con preocupación desde

el volumen del comercio internacional de productos falsificados y pirateados crece según este informe de tendencias en el comercio elaborado por la OCDE las falsificaciones suponen ya un tres coma tres por ciento del comercio mundial unos quinientos nueve mil millones de dólares frente a los cuatrocientos sesenta y un mil que suponían en el año dos mil trece aunque en este estudio no se calcula la cantidad de los productos falsificados y pirateados consumido os nacionalmente la tasa en la Unión Europea crece hasta el seis coma ocho por ciento de todas las importaciones entre los productos que más se falsifican ropa calzado cosméticos relojes productos informáticos como teléfonos y baterías que llegan ya prácticamente de todas las economías del mundo aunque China y Hong Kong siguen de lejos siendo los principales focos la OCDE alerta de que el aumento de los envíos mediante pequeños paquetes por el comercio electrónico reduce las posibilidades de que estos productos falsos sean detectados que aumenta el coste de las comprobaciones y retenciones en la

hoy el junio es día porque hicimos una presentación una exposición pero bueno si me sigue dando tiempo a ir pero voy a tener que ir con la maleta y todo eso que es un poco Peñas

el Adif está investigando los motivos de la incidencia se ha reanudado la circulación pero no la normalidad en este momento comienzan a salir con retrasos de una hora los trenes programados desde las diez

hora doce y tres minutos el ministro español de Exteriores Josep Borrell pide a los británicos que se aclaren de una vez por todas sobre el Brexit no lo dice con esas palabras evidentemente pero antes de entrar a una reunión con sus homólogos en Bruselas ha puesto el acento en la necesidad de saber de una vez por todas cómo se puede salir del atolladero de la salida británica de la Unión Europea ante la previsible prórroga varía sin plazos definidos que debe pedir esta semana la primera ministra corresponsal comunitaria Griselda Pastor

el documento para la prórroga está a punto sí pero llega sin fecha no está acotado cuánto tiempo podría durar esta prolongación que toca definiera al Reino Unido eso sí sabiendo que él mismo texto advierte que si se prolonga su estancia como miembro más allá del primero de julio tienen la obligación de participar en las próximas europeas escuchamos esta mañana a su llegada al Consejo el ministro Borrell

pero si no quieren este acuerdo si no quieren salir sin acuerdo y no quieren hacer otro referéndum