Escucha las noticias de las 14:00 (18/03/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:02 más

Voz 3 00:13 Moore reconoce custodia Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes la policía holandesa investiga como un acto potencialmente terrorista el tiroteo registrado a media mañana en una estación de en tranvía de la ciudad

Voz 3 00:32 con y la voz de la policía de esta ciudad

Voz 1018 00:39 a quien subraya que todavía quedan muchas cosas por aclarar lo único que parece confirmarse es que hay una persona muerta un número indeterminado de heridos is está buscando al autor de los disparos

Voz 0116 00:52 el Gobierno holandés ni siquiera confirma al menos oficialmente si esa persona fallecido y cuántos son los heridos y cuál es su situación pero la policía insiste en que la persona sospechosa del ataque sigue huida y por lo tanto piden máxima precaución se ha suspendido el servicio de tranvías los colegios no dejan salir a los estudiantes ese pide a la gente que siga sus casas hasta aclarar lo que pasa hay un despliegue de agentes especiales a unas manzanas del lugar del ataque que está en las afueras de Utrecht pero tampoco en esto han proporcionado ninguna información concreta

Voz 1018 01:19 otro asunto abierto sobre que volveremos a partir de las doce y media arranca por lo demás otra semana de intenso acento político en nuestro país la Junta Electoral Central está reunida en este momento para estudiar las alegaciones de Quim Torra contra la retirada de lazos amarillos para revisar su propia instrucción sobre los votantes con discapacidad intelectual que son unas cien mil personas José María Patiño

Voz 1108 01:39 cumplido el plazo inicial de cuarenta y ocho horas que le había dado la Junta Electoral Central el presidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra envió una carta con sus alegaciones al órgano de control electoral el principal argumento era que la decisión de retirar los lazos y esteladas de los edificios públicos dependientes del Gobierno catalán supone darle la razón a otro partido Ciudadanos que presentó la queja y que lleva esta medida como reclamo electoral algunos medios especulan sobre la posibilidad de que la Junta ofrezca un nuevo plazo de veinticuatro horas más a Torra para que cumpla precisamente con un requerimiento que sin embargo no va a modificar

Voz 1018 02:13 en el PSOE el secretario de Organización el ministro José Luis Ábalos niega represalias au purgas contra Susana Díaz en elaboración de listas claro que Juan Cornejo que su homólogo en Andalucía no lo tiene tan claro

Voz 1408 02:24 tratamos de que los criterios que tenía la dirección federal fuera recogidos en las provincias donde se decidió recogerlos pues no ha habido nada más que hablar y que revisar porque no somos de revisar los acuerdos en aquellos que no ha habido acuerdo pues ha habido que tomar una decisión se dan nombre

Voz 4 02:39 que yo tuve que buscar Pineda lo estoy haciendo más cosas no

Voz 1018 02:47 la uva en los de la de la SER aquí en Hoy por hoy Íñigo Errejón candidato de Más Madrid de la presidenta autonómica eso de la marca Podemos ya lo despierta

Voz 0799 02:55 muy poco entusiasmo no creo que esté quemada pero sí que creo que que hay veces que hacía falta un poquito de renovación yo por ejemplo he podido hacer un tipo de listas que me hubiera encantado haber podido hacer en Podemos y que no se pudo en este año a lo mejor de polarización extrema ha hecho más falta explicar pues con el mismo énfasis con el mismo acento en todos lados Hora catorce

Voz 1018 03:20 desde Bruselas en otra semana decisiva para el Brexit Iván ya unas cuantas el ministro español de Exteriores Josep Borrell pide a los británicos que esa aclaren de una vez por todas por lo menos en cuanto a plazos pudo quieren este acuerdo

Voz 3 03:32 vale que no tiene este momento mañana lo acepta esperemos Hierro vemos para que se pero si no quieren este acuerdo fin no quieren salir sin acuerdo y no quieren hacer otro referéndum

Voz 1018 03:47 qué es lo que quiere ir a una noticia a última hora la última palabra de la justicia el Tribunal Supremo el carpetazo definitivo al polémico Toro de la Vega de Tordesillas en Valladolid Alberto Pozas

Voz 0055 04:01 si el Tribunal Supremo ha dicho la última palabra sobre este asunto queda desestimado el último recurso del Ayuntamiento contra la decisión de la Junta de prohibir este festejo taurino dice el Tribunal Supremo que ya la sentencia de la Justicia de Castilla y León fue lo bastante crea la que este asunto no tiene interés nacional y que no merece la pena ni siquiera llevarlo ante el Tribunal Constitucional aval definitivo por tanto el Tribunal Supremo a la prohibición del Toro de la Vega