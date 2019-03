Las noticias de Cantabria, 16:03 (18/03/2019)

Voz 1458

el Comité de Garantías ha resuelto concluye que las primarias en Ciudadanos Cantabria han sido limpias desde Valencia el líder nacional Albert Rivera ha aclarado que no hay indicios de pucherazo en la elección de Félix Alvarez tal y como ha denunciado el ex secretario de Organización José López rival de Álvarez en las primarias y candidato a la presidencia de Cantabria López no obstante anuncia una auditoría externa Rivera ha dicho que todo el mundo tiene derecho a recurrir cualquier elección cuando pierde pero que no hay nada