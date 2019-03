Las noticias de Castilla y León, 16:03 (18/03/2019)

Voz 1

00:29

pues porque principios de septiembre se supone que los niños ya tienen que estar preparados para con ello el cole realmente nunca empieza está en la segunda semana en primara en Primaria allí la tercera de contarle a los padres a partir de él como no lo tienen que trabajar nadie manda más en las familias año tras año yo solamente periodos pues pues Venezuela desean para poner con ellos y no toros sería semanas no la mayoría de las familias demostraciones en agosto una vez que bestias tocado los días pero sí que se hacen pretende para conciliar