Las noticias de Asturias, 16:03 (18/03/2019)

el ex director del Centro Niemeyer niega que hicieron gastos irregulares durante su gestión y circunscribe todos los extras a labores correspondientes a su responsabilidad o la propia Fundación Natalio Grueso abrió esta mañana el juicio en el que se enfrenta a una petición de once años de cárcel por un delito continuado de malversación falsedad en documento mercantil societario

Voz 3

00:27

pero vuelvo a repetir por enésima vez no preparo liquidaciones puntuales te de cuentas nunca ejercicio ni en ninguno pero la obligación de formular las cuentas no está el director es de la presidenta de la Fundación no es mi obligación no es la obligación del director no puedo entrar en detalles un billete de avión de una actriz desde Los Angeles a Oviedo cuesta mil euros sólo mil doscientos cincuenta