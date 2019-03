el presidente de la comunidad Ángel Garrido defiende la capacidad de elección de las mujeres para acudir o no a manifestaciones lo hace después de que su compañera la candidata del PP a la comunidad Isabel Díaz Ayuso asegurase ayer que las mujeres están obligadas a ir a manifestaciones como la del ocho de marzo porque dice lo dicta la izquierda

Voz 0177

00:20

estoy de acuerdo en que la mujer tiene que obedecer absolutamente nadie no tienen y elección también por supuesto para ir o no a manifestaciones lo que ocurre es que desgraciadamente a veces en este tipo de manifestaciones que debe harían llevar contenido oí bueno unas algo que propusiera que todos pudiéramos estar juntos a veces se empeñan en leer manifiestos que claramente intentan excluir a una parte de la sociedad de mujeres y de hombre no yo creo que eso es un error