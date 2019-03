Voz 3

00:31

Brad va a estar funcionando por lo menos hasta final de la beca la hasta el año dos mil veintiocho me parece que es el tiempo pero funcionando no significa no funcionan los significa no va a seguir teniendo empleo sino todo lo contrario va a ser quince años después por lo menos de desmantelamiento por tanto tenemos delante empleo en el campo lo dentro de lo que es las actuales centrales para veinticinco años pero también al lado y allí tenemos varias centrales varios proyectos que van a sustituir perfectamente la energía que deja de producirse con muchos más empleos que hemos visto aquí que los empleos que en este momento tiene