Escucha las noticias de las 16:00 (18/03/2019)

las ong hasta el momento podemos confirmar la muerte de tres personas tras el incidente acaecido esta mañana en la plaza del veinticuatro de octubre otras nueve personas han resultado heridas tres de ellas se encuentran en estado grave de momento no se puede confirmar que se trate de un ataque terrorista aunque las autoridades han hecho pública la identidad de uno de los sospechosos porque no se descarta que vuelva a actuar tampoco descartamos la participación de más personas en el tiroteo

se busca a un ciudadano de origen turco en relación con ese tiroteo pero no se ha especificado el grado de implicación en lo ocurrido los partidos políticos hoy hablan de listas de las suyas pero también de las listas de los demás para las elecciones del veintiocho de abril por ejemplo en el Partido Popular Pablo Casado

no sólo me siento legitimado sino mayoritariamente respaldado y el único líder de un partido político que además ha tiene una convención para preparar las citas electorales por tanto la deriva habrá que preguntar a los partidos que hacen pucherazos a los calientan el transfuguismo o a los que han hecho una auténtica purgan sus listas electorales como han declarado algunos barones territoriales antes de ayer en el Partido Socialista eso no es lo que ha pasado en el Partido Popular