Voz 1410

00:20

frente a las imputaciones cuanto menos en prudentes con absoluta falta de respeto de la dignidad el honor de las personas no puedo decirles más que afortunadamente está el derecho no se puede exaltar los procedimientos que hemos establecidos porque no se puede estar pidiendo que se hagan procedimientos para después olvidarlos porque interese en el discurso político no es posible no está bien no es correcto no se debe hacer