Escucha las noticias de las 17:00 (18/03/2019)

hay novedades sobre el Brexit novedades importantes el presidente del Parlamento británico el conocido como speaker acaban de comparecer y considera que la primera ministra May no puede llevar a la Cámara otra vez el mismo texto después de que haya sido rechazado ya en dos ocasiones corresponsal en Londres Begoña Arce buenas tardes buenas tardes

Voz 1478

00:25

pues eso es una última hora el portavoz de la Cámara de los Comunes acaba de anunciar efectivamente que el Gobierno que Theresa May no puede presentar el acuerdo del Brexit por tercera vez si no hay cambios en este texto cambios sustanciales algún tipo de novedades en ese pacto con lo que el Gobierno no bueno ser legítimamente es volver a someter a la Cámara la misma propuesta au sustancialmente la misma propuesta que presentó la pasada semana y fue rechazada por ciento cuarenta votos esta decisión que estoy tomando no debe entenderse como mi última palabra sobre el asunto sólo indica la condición que debe cumplir del Gobierno para que yo pueda autorizar una tercera votación el Gobierno pretendía presentar nuevamente ese acuerdo a votación mañana martes o el miércoles sí está intentando lograr suficientes votos para sacarlo adelante pero se trataría del mismo texto y ahora esa posibilidad queda bloqueada