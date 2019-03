Las noticias de Asturias, 18:03 (18/03/2019)

como es un proyecto fundamental para toda para la economía del noroeste peninsular como tal esperamos que el Gobierno no es de información sobre la implementación desde Izquierda Unida Pensamos que es muy importante la colaboración no solamente comunidades de del noroeste español sino también hay que incorporar el norte de Portugal a este gran proyecto el corredor Atlántico

no se puede consentir tener a la gente esperando de una ayuda fundamental para poder afrontar necesidades básicas como es el comer o pagarse el techo hacemos un ruego en la próxima Comisión de Bienestar Social para que el gobierno local no se informe de cómo están determinadas solicitudes de sabios social para saber si están disponiendo actualmente de algún tipo de prestación económica a nivel local o no