Voz 3

00:44

lo que es un proyecto emblemático yo me siento muy satisfecho que esta tierra como he dicho antes que actual por motivos familiares me cuento tremendamente unido pues que sea donde se va a construir la mayor central fotovoltaica en este momento de España y de Europa y además no lo están haciendo masivamente trabajadores de esta tierra yo creo ha dicho muy bien el presente anteriormente esto es el futuro cómo transformar un modelo energético es un modelo energético mucho más sostenible cuidando además el territorio que haciendo que las futuras generaciones dejemos un mundo mejor más limpio y más sostenible