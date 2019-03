Escucha las noticias de las 19:00 (18/03/2019)

Voz 1454

00:17

hombre de treinta y siete años al que se buscaba desde esta mañana poco después de disparar en Un tranvía Un portavoz de la policía ha confirmado la detención aunque no los motivos el tiroteo que se ha cobrado como decías la vida de tres personas y heridas a cinco tres de ellas se encuentran en estado grave según ha informado esta tarde la agencia estatal turca Anadolu citando a familiares este hombre nacido en Turquía disparó contra un familiar por una disputa hoy después contra aquellos que intentaron ayudar Se espera para los próximos minutos una comparecencia del primer ministro holandés en Londres estaba el presidente del Parlamento ha advertido al Gobierno de Theresa May que no puede volver a someter a votación el acuerdo del Brexit si su propuesta es sustancialmente la misma que la que rechazaron la semana pasada a un acuerdo con la Unión Europea al que también dijeron no en el mes de enero el Rey ha pedido a diversas instituciones del Estado que se esfuercen en hacer realidad los derechos de los jóvenes Felipe VI ha hablado en la apertura del evento académico más grande del mundo conocido como las Olimpiadas de los modelos de Naciones Unidas y que se celebra en Madrid hasta el próximo viernes allí está María Manjavacas