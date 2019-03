Escucha las noticias de las 20:00 (18/03/2019)

este suceso ha paralizado la vida pública en Utrecht y en sus alrededores por completo es un evento de enorme magnitud aunque no al nivel de Nueva Zelanda ha habido una gran cooperación de todos los cuerpos de seguridad que han derivado en las detención del principal sospechoso eso demuestra la cooperación entre todos los Estados de la administración

el presidente de la Cámara de los Comunes le ha dado un portazo Theresa May que había previsto una nueva votación de su acuerdo del Brexit esta semana John Bercow ha anunciado esta tarde que no permitirá que se debate y vuelva a votar un acuerdo que sea casi idéntico al texto que ya se ha rechazado dos veces

el primer ministro anunciado esta tarde un paquete de medidas como respuesta a los graves incidentes de este fin de semana en las protestas de los chalecos amarillos el Gobierno cambia al jefe de la policía de París y anuncia que prohibirá las manifestaciones en algunos lugares señalados como los Campos Elíseos se esperan incidentes este es lunes de resaca después de la poda que el PSOE ha hecho algunas listas José Luis Ábalos niega que hayan purgado a los candidatos del entorno de Susana Díaz tiene el PSOE andaluz no ocultan su descontento

Voz 5

02:27

la mousse de que los criterios que tenía la dirección federal fuera recogidos en las provincias donde se decidió recogerlos no ha habido nada más que hablar que revisar no somos de revisar los acuerdos llena kilos de no ha habido acuerdo pues ha habido que tomar una decisión ya está