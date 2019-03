Escucha las noticias de las 21:00 (18/03/2019)

una obra de teatro y una librería en el punto de mira de canalizaciones ultra esta noche volvemos al debate sobre la creación artística y sus límites ponemos de nuevo sobre la mesa la delgada línea sobre la que en muchos casos terminan decidiendo los tribunales entre quienes se sienten ofendidos y aquellos que anteponen el derecho a la libertad de expresión antes vamos a repasar otras noticias con Esther Bazán buenas noches buenas noches está en marcha la investigación sobre el tiroteo de esta mañana en Un tranvía de Utrecht y que ha dejado tres muertos y cinco heridos tres de ellos graves el presunto autor de los disparos ha sido detenido esta tarde pero no está clara su motivación el terrorismo está sobre la mesa aunque ser rebajado ya el nivel máximo de alerta se baraja también la posibilidad de que actuará por un problema familiar según los testigos parecía tener fijación con una mujer que viajaba con él y se enfadó con la gente que intentó ayudarla a partir de las diez en la crónica desastre buscaremos novedades sobre lo el ruido entre estaremos en Londres para recordar las declaraciones del presidente de la Cámara advirtiendo al Gobierno de May que no puede llevar al Parlamento el mismo acuerdo otra vez para ser votado el texto que ha rechazado ya dos veces nos ocuparemos del nuevo plazo de veinticuatro horas que la Junta Electoral Central ha dado al president Torra para retirar los lazos amarillos además de los fichajes políticos de la polémica por las listas del veintiocho de abril como ejemplo casado y Ábalos

Voz 7

02:35

no a la autoridad no tiene porque ser una denuncia porque sobre todo si se trata de una persona que ya es mayor de edad la denuncia en realidad no se puede presentar si no se cuenta con el visto bueno de la de la víctima hace ya la tiene tiene que presentarlo pero al menos comunicarlo a las autoridades