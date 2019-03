Escucha las noticias de las 22:00 (18/03/2019)

Voz 0194

00:20

las con las que los principales partidos políticos concurrirán a las próximas elecciones algunas de ellas configuradas a golpe de fichajes más propios del mercado de invierno futbolístico que de la política algunos rostros conocidos otros desconocidos pero contradictoria subrayada algunos rescatados del olvido in mucho mucho de Fitch el IRA al líder sea el que sea más que nunca el debate interno en los partidos parece imposible la confección de las listas ha servido para pasar para saldar cuentas pendientes y deshacerse de todo lo que suene antiguos liderazgos da igual si se ha prescindido de parlamentarios brillantes o de gestores interesantes y suenan a otra corriente que no sea la líder la del líder no tienen nada que hacer en la política tendrán que esperar a que cambien las tornas lo han hecho todos aunque quienes tienen más cuentas pendientes son PSOE y PP todavía sangrando por las heridas de sus respectivos cambios de liderazgo Pedro Sánchez arrasado con todo lo que suene a Susan is it Pablo Casado con todo lo que suene a marianismo oso allí mismo los puestos de los defenestrados los ocupan aquellos que han manifestado fidelidad al líder sobre todo en los momentos difíciles entiendo que todos los que se presenta lo hacen para ganar gobernar para todos los que les voten y los que no lo hagan y me pregunto sin la confección de las listas son incapaces de integrar como lo van a hacer con la gente por cierto nada mosso idónea estos dos partidos ni al resto de debates ideológicos de propuestas para los ciudadanos se han dedicado armar la guardia pretoriana de los candidatos a la presidencia esperemos que con las listas