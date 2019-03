Escucha las noticias de las 03:00 (19/03/2019)

Voz 1108

los argumentos alegados por el president han sido desestimados la Junta Electoral Central reafirma que los lazos amarillos y las esteladas son símbolos partidistas no cabe alegar como hacía Torra que haya sido otro partido Ciudadanos el quede ha presentado la denuncia cuando hace de la retirada de esos símbolos un argumento electoral el restablecimiento de la neutralidad política no hace que eso suponga una ausencia de imparcialidad tampoco vale que el president diga que no se puede ejecutar la orden porque hay edificios cuya gestión no está en manos de la Generalitat la mayoría dice la Junta dependen de la presidencia o de alguna consejería y las excepciones se pueden indicar la Junta advierte a Torra en esta ocasión de las responsabilidades administrativas y en su caso penales en que puede incurrir si persiste la desobediencia el president de hecho arriesgó una multa de