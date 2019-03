Escucha las noticias de las 04:00 (19/03/2019)

Voz 1684

00:00

son las cuatro las tres en Canarias la policía holandesa investiga los motivos del ataque en un tranvía de Utrecht que ha causado tres muertos y cinco heridos aún no está claro si es una Tate que terrorista o el autor de los disparos que ya está detenido y tiene numerosos antecedentes policiales actuó por problemas personales el primer ministro holandés ha destacado la colaboración de los cuerpos de seguridad en una jornada que ha mantenido al país durante varias horas en alerta máxima antiterrorista en el Reino Unido el presidente del Parlamento ha dicho que es según el reglamento interno May no podrá someter a votación su último acuerdo de Brexit con Bruselas porque es básicamente el mismo que ya fue rechazado en la Cámara de los Comunes en España Vox incluya en sus listas a cuatro generales retirados dos de ellos firmaron un manifiesto de apoyo a Franco Margarita Robles es la ministra de Defensa