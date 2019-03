yo la colaboración público privada desde luego no la podía descartar por cierto estamos destinando el cuarenta por ciento del presupuesto el cuarenta a la sanidad pública luego esa es la gestión de Partido Popular me dices vas a mantenerla así la ve mantener de esa manera pero yo no descarto de la colaboración público privada Kenia ayude por ejemplo a seguir aumentando la la asistencia bucodental dice que no

de mirar al pasado evita reivindicar el legado de Aguirre de Cifuentes pero defiende a su número dos David Pérez del que dice ni es homófobo ni es machista a la candidata seguirá usando el coche del grupo del PP en la Asamblea aunque no sea diputada estoy utilizando los medios más austeros como siempre he hecho

Voz 3

01:09

soy una persona que además nunca me dueño ni me ha propio de nada que no me corresponden ambas versiones acusar ese coche digo yo abajo Simi aseguran como me han asegurado que estaba correcto no le ven inconveniente